Tokyo (awp/afp) - Un séisme sous-marin de magnitude 6,0 selon l'agence météorologique japonaise (JMA) s'est produit jeudi au large des côtes du département de Fukushima, dans le nord-est du Japon, sans déclencher d'alerte au tsunami.

Les médias locaux n'ont pas signalé de dommages ou victimes dans l'immédiat après ce séisme, dont la magnitude a été estimée à 6,1 par l'Institut américain d'études géologiques (USGS).

La secousse, qui a aussi été ressentie à Tokyo, est survenue au lendemain d'un très violent tremblement de terre près de Taïwan qui a fait neuf morts et plus de 1000 blessés dans l'île, ainsi que de nombreux dégâts matériels.

Ce séisme de magnitude supérieure à 7, le plus puissant à avoir frappé Taïwan depuis 25 ans, avait aussi provoqué des alertes au tsunami à Taïwan, à Okinawa (sud-ouest du Japon) ainsi qu'aux Philippines, mais ce risque avait finalement été levé quelques heures plus tard.

Le Japon et Taïwan subissent fréquemment des tremblements de terre, et pour tenter de limiter leurs conséquences appliquent des règles de construction extrêmement strictes. Leurs habitants sont aussi régulièrement sensibilisés aux mesures d'urgence face aux catastrophes naturelles.

Au Japon, 2227 secousses d'intensité 1 ou supérieure sur l'échelle japonaise shindo (intensité sismique) ont ainsi été ressenties en 2023, selon la JMA.

La catastrophe de Fukushima, qui a ravagé plusieurs départements du nord-est du pays en mars 2011, faisant environ 20'000 morts et disparus, est encore dans toutes les mémoires.

Un séisme sous-marin de magnitude 9,0 avait entraîné un gigantesque tsunami sur la côte nord-est du pays, lequel avait aussi provoqué l'accident nucléaire de Fukushima Daiichi, la pire catastrophe nucléaire depuis celle de Tchernobyl en 1986.

"Aucune anomalie" n'a été identifiée à Fukushima Daiichi après le séisme de jeudi, a assuré sur le réseau social X Tepco, l'opérateur de cette centrale toujours en cours de décontamination et de démantèlement.

La péninsule de Noto, une zone rurale et reculée au centre de l'archipel nippon, a par ailleurs subi un séisme de magnitude 7,5 le 1er janvier qui a fait plus de 240 morts, notamment à cause de l'effondrement de nombreuses maisons anciennes.

afp/ck