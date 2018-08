Un séisme fait deux morts dans le nord-ouest de l'Iran

(Bilan actualisé)

LONDRES, 26 août (Reuters) - Un séisme de magnitude 5,9 a secoué les environs de Kermanshah en Iran, faisant deux morts et 241 blessés, rapporte dimanche l'agence de presse Tasnim.

La plupart des victimes ont été recensées dans la ville de Tazehabad, au nord-est de Kermanshah, précise Tasnim.

Deux répliques au-dessus de 3,0 sur l'échelle de Richter ont également été enregistrées.

L'agence américaine de géophysique, l'US Geological Survey (USGS), a signalé qu'un tremblement de terre de magnitude 6,1 avait frappé 88 kilomètres à l'ouest-nord-ouest de Kermanshah.

Le séisme a été ressenti jusqu'à Bagdad, selon la télévision d'Etat irakienne, qui a précisé qu'il n'y avait pas de blessés.

En novembre dernier, un séisme de magnitude 7,3 a frappé des villages et des villes de la province de Kermanshah, le long de la frontière montagneuse avec l'Irak, faisant 530 morts et des milliers de blessés. (Babak Dehghanpisheh avec G Crosse et Mohamed el Cherif; Danielle Rouquié et Tangi Salaün pour le service français)