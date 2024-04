Le président de la commission du commerce du Sénat américain a déclaré mercredi que les législateurs pourraient prolonger d'un an le délai proposé pour obliger la société mère de TikTok, la société chinoise ByteDance, à céder l'application de vidéos courtes utilisée par 170 millions d'Américains.

Le 13 mars, la Chambre des représentants des États-Unis a voté par 352 voix contre 65 pour donner à ByteDance, la société mère de TikTok, un délai d'environ six mois pour céder les actifs américains de l'application de vidéos courtes, sous peine d'interdiction.

La présidente de la commission du commerce du Sénat, Maria Cantwell, a déclaré qu'elle aimait l'idée d'étendre le délai à un an. "Je pense que ce serait un bon moyen de garantir le succès", a-t-elle déclaré à la presse mercredi. "Nous discutons avec nos collègues, les gens ont des questions.

Des collaborateurs du Congrès ont déclaré à Reuters que l'idée d'un délai d'un an avait été discutée. Un délai plus long repousserait toute interdiction potentielle de TikTok bien au-delà de 2025 et de l'élection présidentielle de novembre.

Lundi, Mme Cantwell a déclaré à la presse qu'elle rencontrerait le chef des démocrates du Sénat, Chuck Schumer, et le président de la commission sénatoriale du renseignement, Mark Warner, et qu'"ensuite, nous aurons un plan de match sur la manière de procéder".

Mercredi, Mme Cantwell a déclaré qu'il était encore "possible" que le Sénat examine le projet de loi de la Chambre des représentants, mais elle a réaffirmé que les sénateurs souhaitaient renforcer le projet de loi et lui donner une meilleure assise juridique. Elle a fait remarquer que les tentatives de l'administration de l'ancien président Donald Trump et de l'État du Montana n'ont pas réussi à interdire TikTok.

Cette semaine, le chef des Républicains au Sénat, Mitch McConnell, a soutenu l'idée de forcer une cession en qualifiant TikTok de "plus grand rival stratégique de l'Amérique qui menace notre sécurité ici même, sur le sol américain, dans des dizaines de millions de foyers américains". TikTok est devenu un enjeu majeur à Washington. Les législateurs ont été inondés d'appels d'utilisateurs opposés à la législation.

"Une interdiction de TikTok violerait les droits du premier amendement de 170 millions d'Américains", a déclaré TikTok vendredi.

De nombreux législateurs et l'administration du président Joe Biden estiment que TikTok pose des risques pour la sécurité nationale, car la Chine pourrait l'obliger à partager les données des utilisateurs américains, alors que TikTok insiste sur le fait qu'il n'a jamais partagé de données américaines et qu'il ne le fera jamais.

TikTok affirme avoir dépensé plus de 1,5 milliard de dollars pour protéger les données américaines et les héberger aux États-Unis. (Reportage de David Shepardson ; Rédaction de David Gregorio)