Un sénateur américain républicain cherche à faire avancer un projet de loi faisant pression sur l'OPEP+.

Le sénateur américain républicain Chuck Grassley a déclaré jeudi qu'il essaiera d'ajouter son projet de loi faisant pression sur l'OPEP+ à un projet de loi annuel sur la politique de défense, après que le groupe a annoncé cette semaine une réduction de la production de pétrole.

La législation de Grassley, appelée NOPEC, a facilement passé la commission judiciaire du Sénat en mai avec le soutien des démocrates, dont la sénatrice Amy Klobuchar, ancienne candidate à la présidence, qui a coparrainé le projet de loi.

Le NOPEC a gagné en intérêt après la décision de l'OPEP+, mercredi, de réduire la production de pétrole de 2 millions de barils par jour en dépit de l'offre mondiale restreinte aggravée par la guerre de la Russie en Ukraine.

S'il est adopté par les deux chambres du Congrès et signé par le président Joe Biden, le NOPEC modifierait la loi antitrust américaine pour révoquer l'immunité souveraine qui a protégé les membres de l'OPEP+ et leurs compagnies pétrolières nationales contre les poursuites judiciaires. Cela donnerait au procureur général des États-Unis la possibilité de poursuivre le cartel pétrolier ou ses membres, comme l'Arabie saoudite ou la Russie, devant un tribunal fédéral.

"L'OPEP et ses partenaires ont ignoré les appels du président Biden en faveur d'une augmentation de la production, et maintenant ils sont de connivence pour réduire la production et augmenter encore plus les prix mondiaux du pétrole", a déclaré Grassley dans un communiqué. "Nous devrions au moins être en mesure de les tenir responsables de leur fixation injuste des prix", a-t-il ajouté.

Grassley a l'intention de joindre le NOPEC en tant qu'amendement à la prochaine loi d'autorisation de la défense nationale. Il n'est pas certain qu'il parvienne à obtenir suffisamment de soutien pour que l'amendement soit adopté. Il est peu probable que le Congrès s'attaque à une législation majeure avant les élections de mi-mandat du 8 novembre.

Le bureau de Klobuchar n'a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

La Maison Blanche a déclaré mercredi qu'elle consulterait le Congrès sur "des outils et des autorités supplémentaires" pour réduire le contrôle de l'OPEP+ sur les prix de l'énergie, une référence apparente à un soutien éventuel à la NOPEC. La Maison Blanche avait déjà exprimé des inquiétudes concernant le projet de loi.

Grassley s'est plaint dans sa déclaration que Biden a poursuivi des politiques qui ont limité ou découragé la production nationale de combustibles fossiles "nous rendant plus dépendants des producteurs de pétrole étrangers."