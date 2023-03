Le sénateur républicain Rick Scott a réitéré son appel à remplacer l'actuel inspecteur général de la Réserve fédérale par un nouveau bureau plus indépendant, à la suite de l'effondrement de la Silicon Valley Bank et de la Signature Bank.

Dans une tribune publiée sur le site web de Fox News, le républicain de Floride s'est également engagé à soutenir une législation visant à récupérer les primes qui, selon les médias, auraient été distribuées aux employés de la Silicon Valley Bank quelques heures avant que le gouvernement fédéral ne s'empare de l'établissement.

"La Réserve fédérale, la banque centrale la plus grande et la plus puissante du monde, ne dispose pas d'une IG véritablement indépendante pour enquêter sur elle. Je me bats pour y remédier et je présenterai bientôt un projet de loi qui, je le crois, bénéficiera d'un soutien bipartisan", a écrit M. Scott.

La Réserve fédérale n'a pas pu être jointe dans l'immédiat pour un commentaire.

Le projet de loi, que M. Scott devrait présenter mercredi, créerait un nouvel inspecteur général de la Réserve fédérale qui serait nommé par le président et confirmé par le Sénat.

La colonne en ligne a marqué la deuxième fois en deux jours que Scott a juré de faire pression pour un IG indépendant de la Fed. Il a également informé le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, de ses projets dans une lettre envoyée lundi.

Les républicains et les démocrates du Congrès se sont engagés à renforcer la surveillance des régulateurs bancaires à la suite de l'effondrement de la Silicon Valley Bank et de la Signature Bank, qui a entraîné des milliards de dollars de pertes pour les valeurs financières.

L'actuel bureau de l'inspecteur général de la Fed a été créé dans les années 1970 et rend compte directement au conseil d'administration de la Fed, au lieu de fonctionner comme un auditeur totalement indépendant, comme c'est le cas au Pentagone et dans d'autres grandes agences.

L'action de M. Scott coïncide avec une réunion de deux jours du Federal Open Market Committee, un groupe clé qui prend des décisions importantes concernant les taux d'intérêt et la masse monétaire américaine.

M. Scott a également adressé un message à M. Powell, déclarant que le directeur de la Fed devrait faire trois choses lors de la réunion de cette semaine : soutenir la création d'une IG indépendante, "nous dire qui, à la Fed, est licencié pour son manque de surveillance des banques, et nous dire quels changements ont été apportés pour que cela ne se reproduise plus jamais".

M. Scott, qui a été considéré comme un candidat possible à l'élection présidentielle, ne siège dans aucune commission sénatoriale chargée de superviser le secteur bancaire ou la politique monétaire.

Mais l'ancien gouverneur de Floride s'est imposé au Sénat comme un conservateur intransigeant de premier plan, que l'ancien président Donald Trump a désigné à plusieurs reprises pour remplacer le chef des républicains du Sénat, Mitch McConnell.

Pendant la campagne de 2022, M. Scott a également rédigé un plan prévoyant de mettre fin à tous les programmes fédéraux au bout de cinq ans. Mais il a dû le réviser le mois dernier pour exclure les populaires programmes de sécurité sociale et Medicare, après des semaines de critiques croissantes de la part des démocrates comme de ses collègues républicains.

"Nous devons reconnaître qu'il y a des moments dans la vie où l'on travaille avec un scalpel et d'autres où l'on utilise un marteau. Ce moment appelle un marteau", a déclaré M. Scott dans son article.