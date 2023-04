Le sénateur américain Ron Wyden a demandé à l'administration Biden de mener une enquête après qu'un rapport de Reuters a montré comment les autorités russes utilisent la reconnaissance faciale pour réprimer la dissidence avec l'aide de la technologie américaine.

M. Wyden, qui préside la commission des finances du Sénat, a déclaré que "la technologie américaine ne devrait pas servir de pivot à la machine de surveillance autoritaire de la Russie".

"L'administration devrait enquêter de manière approfondie sur les allégations selon lesquelles des puces américaines sont utilisées dans le régime russe de reconnaissance faciale et de surveillance et faire ce qu'il faut pour interrompre le flux de technologies sensibles vers Poutine et ses acolytes", a déclaré M. Wyden à l'agence Reuters.

Ces commentaires font suite à un article publié par Reuters le mois dernier, qui montrait que la surveillance et la reconnaissance faciale avaient joué un rôle important dans l'arrestation de centaines de manifestants à Moscou, et qu'après l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022, les autorités avaient commencé à utiliser la reconnaissance faciale pour empêcher les gens de manifester.

Le système de reconnaissance faciale à Moscou est alimenté par des algorithmes produits par une société biélorusse et trois sociétés russes. Au moins trois de ces entreprises ont utilisé des puces des sociétés américaines Nvidia Corp ou Intel Corp en conjonction avec leurs algorithmes, a constaté Reuters.

En réponse aux conclusions de Reuters, Nvidia et Intel ont déclaré qu'elles ne pouvaient pas toujours savoir comment leurs produits étaient utilisés et qu'elles avaient interrompu toutes leurs livraisons à la Russie en mars 2022, après que les États-Unis eurent renforcé les restrictions à l'exportation. Les registres des douanes russes ont montré que les technologies des entreprises arrivaient encore en Russie via des tiers entre le 1er avril 2022 et le 31 octobre 2022.

Intel a déclaré qu'elle prenait au sérieux les rapports faisant état de la disponibilité continue de ses produits et qu'elle examinait la question. Nvidia a déclaré qu'elle se conformait à toutes les lois applicables. "Si nous apprenons qu'un client de Nvidia a violé les lois américaines sur l'exportation et expédié nos produits en Russie, nous cesserons de travailler avec lui", a déclaré un porte-parole de Nvidia.