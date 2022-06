Un sénateur du Texas poursuit le ministère de la Sécurité publique pour obtenir les dossiers de la fusillade d'Uvalde.

Le sénateur d'État du Texas Roland Gutierrez, un démocrate qui représente Uvalde où la fusillade de masse a eu lieu, a déclaré que la réponse au massacre de l'école primaire Robb "a été pleine de désinformation et de mensonges purs et simples" depuis le début. "La communauté d'Uvalde mérite des réponses maintenant", a-t-il déclaré dans un communiqué après avoir déposé la plainte dans un tribunal de district du comté de Travis.

Le sénateur d'État a déclaré que le ministère avait refusé sa demande de documents ouverts concernant la fusillade. Le département n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire mercredi.

Le maire d'Uvalde, Don McLaughlin, avait déclaré un jour plus tôt que le procureur du comté d'Uvalde avait demandé à la ville de ne pas divulguer les documents liés à l'enquête du procureur sur la fusillade de l'école.

McLaughlin a également déclaré que le procureur de district et le département de la sécurité publique du Texas n'ont fourni à la ville aucune information sur leur enquête concernant la fusillade.

Le directeur du département de la sécurité publique du Texas, Steven McCraw, a déclaré mardi que la réponse des forces de l'ordre à la fusillade était "un échec abject" dans lequel un commandant a fait passer la vie des agents avant celle des enfants.

De nombreux parents et proches des enfants et du personnel ont exprimé leur profonde colère à l'égard de l'action de la police après que le tireur soit entré dans l'école et ait commencé à tirer.

Greg Abbott, le gouverneur républicain du Texas, a également déclaré qu'il souhaitait que tous les faits concernant la fusillade soient communiqués aux familles des victimes et au public le plus rapidement possible.

La fusillade d'Uvalde et une autre fusillade raciste à Buffalo, dans l'État de New York, où 10 personnes ont été tuées dans un supermarché, ont incité les législateurs américains à travailler sur un accord visant à réduire la violence armée.