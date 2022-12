Un sénateur veut revoir l'aide américaine à la sécurité du Nigeria suite au rapport sur l'avortement

Dans une lettre adressée au Secrétaire d'État Antony Blinken et vue par Reuters, M. Risch a également demandé au Département d'État d'examiner l'utilisation potentielle de sanctions en plus d'un examen rapide de l'assistance et de la coopération américaines en matière de sécurité.

"J'ai hâte d'en savoir plus sur la réponse prévue du Département aux allégations graves et odieuses portées contre un bénéficiaire de longue date de l'assistance et de la coopération américaines en matière de sécurité qui, si elles sont jugées crédibles, ont causé un préjudice irréparable à une génération de citoyens nigérians et à la crédibilité des États-Unis dans la région", a déclaré M. Risch dans la lettre datée de vendredi.

Le Département d'État n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur la lettre. Un porte-parole du bureau de Risch a déclaré que le Département d'État avait confirmé la réception de la lettre mais n'avait pas encore fourni d'autres informations. Le ministre de l'information du Nigeria n'était pas immédiatement disponible pour commenter la révision demandée.

Une enquête de Reuters ce mois-ci a révélé que depuis au moins 2013, l'armée nigériane a mené un programme d'avortement secret, systématique et illégal dans le nord-est du pays, mettant fin à au moins 10 000 grossesses de femmes et de filles.

Beaucoup avaient été kidnappées et violées par des militants islamistes. Selon des témoins, les résistants ont été battus, tenus en joue ou drogués pour qu'ils se conforment au programme.

Les dirigeants militaires nigérians ont nié que le programme ait jamais existé et ont déclaré que le reportage de Reuters faisait partie d'un effort étranger pour saper la lutte du pays contre les insurgés.

La semaine dernière, Reuters a également rapporté que l'armée nigériane et les forces de sécurité alliées ont massacré des enfants au cours de leur guerre épuisante de 13 ans contre les extrémistes islamistes dans le nord-est du pays.

Les chefs militaires nigérians ont déclaré à Reuters que l'armée n'avait jamais ciblé les enfants pour les tuer. Ils ont déclaré que les propos tenus dans l'article étaient une insulte aux Nigérians et faisaient partie d'un effort étranger visant à saper la lutte du pays contre les insurgés.

Le chef militaire du Nigeria a demandé vendredi à la Commission nationale des droits de l'homme de lancer une enquête indépendante sur le programme d'avortement illégal rapporté par Reuters, selon les rapports.

La Commission des droits de l'homme avait déjà déclaré qu'elle lancerait une enquête, selon les rapports.

Au début de l'année, les États-Unis ont approuvé la vente d'armes au Nigeria pour un montant de près d'un milliard de dollars, après que le Nigeria a pris livraison l'année dernière d'A-29 Super Tucanos fabriqués par Embraer, un avion à vol lent qui peut fournir un soutien aérien rapproché à l'infanterie, un peu comme un hélicoptère.

L'accord, approuvé en avril, avait été mis en attente en raison de préoccupations concernant d'éventuelles violations des droits de l'homme par le gouvernement nigérian.

Les États-Unis ont également engagé environ 6 millions de dollars entre 2016 et 2020 pour le programme d'éducation et de formation militaire internationale (EMIF).