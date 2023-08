Un soldat français a été tué au cours d'une fusillade de quatre heures en Irak lorsque les forces françaises et irakiennes ont mené un raid sur un repaire de l'État islamique, ont indiqué mardi des sources de sécurité irakiennes.

Trois autres soldats français et cinq soldats irakiens ont été blessés lors de l'affrontement qui s'est déroulé lundi soir dans une zone rurale de la province de Salahuddin, dans le nord de l'Irak, ont indiqué deux sources de sécurité.

La présidence française a confirmé le décès et désigné le soldat comme étant Nicolas Mazier, membre d'une unité des forces spéciales françaises qui participait à un raid avec les troupes du service de lutte contre le terrorisme irakien contre un repaire de l'État islamique.

Les forces françaises et irakiennes ont atterri par hélicoptère dans la région d'al-Eth après une frappe aérienne irakienne sur la position des militants, mais elles ont subi des attaques intenses, ont indiqué les sources.

"Il s'agissait clairement d'une embuscade tendue par des terroristes", a déclaré une source de sécurité irakienne. La bataille a duré plus de quatre heures.

L'Irak a déclaré la victoire finale sur l'État islamique en décembre 2017, mais ce dernier opère toujours en groupes séparés dans des poches du nord et de l'ouest de l'Irak et continue de mener des embuscades, des assassinats et des attentats à la bombe à travers l'Irak.

Le groupe intransigeant a recours à des tactiques de guérilla depuis qu'il a abandonné son objectif de tenir des territoires et de créer un califat autosuffisant à cheval sur l'Irak et la Syrie.