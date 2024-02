Le candidat à la présidence indonésienne Prabowo Subianto devrait franchir le seuil des 50 % nécessaires pour remporter l'élection du 14 février en un seul tour, selon le dernier sondage d'opinion réalisé vendredi.

Sur les 1 200 personnes interrogées par l'institut de sondage Indikator Politik Indonesia entre le 28 janvier et le 4 février, 51,8 % ont déclaré qu'elles voteraient pour le candidat Prabowo, tandis que 24,1 % et 19,6 % voteraient respectivement pour ses rivaux Anies Baswedan et Ganjar Pranowo.

Cette élection marque la troisième candidature à la présidence de Prabowo, un ancien soldat controversé qui a été battu par le président sortant Joko Widodo en 2014 et en 2019. Environ 205 millions de personnes sont inscrites sur les listes électorales.

Alors que la plupart des sondages les plus suivis en Indonésie ont toujours montré que Prabowo disposait d'une solide avance sur ses rivaux, le scrutin de vendredi est le premier dans lequel il est prévu qu'il obtienne plus de 50 % des voix.

Un second tour sera organisé en juin si aucun candidat n'obtient plus de 50 % des voix.

"D'un point de vue prudent, il y a des chances qu'il y ait un second tour. Mais étant donné les 51,8 % et la tendance à la hausse du ticket de Prabowo, je peux dire que la probabilité d'un second tour a augmenté... par rapport aux sondages précédents", a déclaré Burhanuddin Muhtadi, chercheur chez Indikator.

Environ 4,5 % des personnes interrogées étaient indécises. La marge d'erreur de l'enquête est d'environ 2,9 %.