Un spécialiste des acides gras oméga 3 primé

Berne/Genève (awp/ats) - Baris Gencer, cardiologue aux Hôpitaux universitaires de Genève et directeur adjoint de l'institut de médecine de premiers recours de l'Université de Berne est le lauréat du Prix de la recherche 2022 de la Fondation suisse de cardiologie. Il est récompensé pour ses travaux sur les acides gras oméga 3, dont la consommation n'est pas sans risque.

Les acides gras oméga 3 sous forme de capsules ont particulièrement les faveurs de la population suisse: d'après une étude réalisée à Lausanne, près de 10% en consomment régulièrement, a indiqué la fondation mercredi dans un communiqué.

Ces capsules sont en vente libre et ont une bonne réputation, car elles se composent d'huiles de poisson naturelles. Elles peuvent aider les personnes cardiaques à réduire leur taux de triglycérides et donc leur risque de maladie.

"Mais les résultats ne sont pas cohérents et les capsules ne sont pas entièrement inoffensives", indique Baris Gencer, cité dans le communiqué. Certaines études montrent que l'effet positif sur la santé est modéré et dépend du type et de la dose d'acides gras oméga 3.

Effet pas anodin

En outre, une grande étude menée en 2019 a montré pour la première fois, à la surprise générale, que les acides gras oméga 3 administrés accroissent le risque de fibrillation auriculaire, le trouble du rythme cardiaque le plus fréquent. La méta-analyse de Baris Gencer, publiée en décembre dernier dans la revue Circulation, confirme cette observation.

L'analyse de sept études recouvrant plus de 80'000 patients a montré que le risque relatif de troubles du rythme cardiaque augmentait en moyenne de 25%. Étant donné que le risque augmente avec la dose, les scientifiques estiment qu'il s'agit d'un lien de cause à effet. Cela veut dire que les acides gras oméga 3 sont aussi des déclencheurs de la fibrillation auriculaire.

"La fibrillation auriculaire accroît quant à elle le risque d'attaque cérébrale, cet effet secondaire des capsules d'huile de poisson n'est donc pas anodin", souligne Baris Gencer.

Il suffit de manger du poisson

De même que pour un médicament, il faut soupeser les effets souhaités et indésirables des acides gras oméga 3 en tant que complément alimentaire, résume le cardiologue genevois. Au lieu de prendre des capsules, il recommande de manger du poisson gras trois fois par semaine. "Normalement, cela suffit largement", conclut le spécialiste.

Pour les patients cardiaques qui ont un taux élevé de triglycérides et ne mangent pas de poisson, les capsules d'huile de poisson peuvent en revanche être une solution. Elles existent aussi sous forme de capsules d'algues pour les végétariens.

Par contre, l'utilité de ces capsules pour les personnes en bonne santé est douteuse, note encore la fondation. Décerné chaque année, ce prix est doté de 20'000 francs suisses.

