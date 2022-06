Un syndicat mexicain fait grève dans une usine d'ArcelorMittal au sujet de la participation aux bénéfices

Le syndicat a déclaré que l'entreprise basée au Luxembourg refusait de partager 10 % des bénéfices de l'exercice 2021 entre plus de 3 500 employés directs de l'usine située dans l'État occidental de Michoacan.

L'entreprise sidérurgique a déclaré que les paiements avaient été effectués à temps et que les sommes réclamées par les travailleurs sont "supérieures au maximum légal."

L'entreprise a proposé de verser une prime unique représentant six mois de salaire, mais les travailleurs l'ont rejetée.

"ArcelorMittal Mexico regrette cette décision car, en plus de l'escalade du conflit, elle aura un impact et des conséquences graves ... sur la chaîne de production nationale et l'économie du pays étant donné l'importance de l'acier", a déclaré l'entreprise dans un communiqué.

ArcelorMittal fabrique du fil machine et des tiges pour la construction, des pièces pour l'industrie automobile et des produits pour le secteur de l'énergie.