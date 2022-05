Un syndicat sud-africain met fin à la grève d'ArcelorMittal après avoir signé un accord salarial

Le National Union of Metalworkers of South Africa (NUMSA), qui a entamé une grève le 11 mai pour réclamer une augmentation de salaire de 10 %, a déclaré qu'il avait convenu d'une augmentation générale de 6,5 % - sur le salaire de base et les indemnités - avec effet rétroactif au 1er avril 2022.

L'entreprise, le plus grand producteur d'acier d'Afrique, détenue majoritairement par la société luxembourgeoise ArcelorMittal SA, a également accepté de verser à tous les travailleurs un paiement unique de 5 000 rands (318,10 $), a précisé le syndicat.

"Le National Union of Metalworkers of South Africa est heureux d'annoncer qu'il a signé une augmentation supérieure à l'inflation pour tous les travailleurs d'ArcelorMittal South Africa (AMSA)", a déclaré NUMSA dans un communiqué mercredi soir.

"Nous avons rencontré les dirigeants de l'entreprise aujourd'hui pour négocier la fin de la grève que nos membres ont acceptée. En conséquence, la grève chez AMSA est terminée."

ArcelorMittal n'était pas immédiatement disponible pour faire des commentaires.

La société avait proposé une offre finale de 7%, composée d'une augmentation générale de 5% sur tous les éléments de rémunération ainsi que d'un équivalent en espèces de 2% basé sur tous les éléments de rémunération.

(1 $ = 15,7181 rands)