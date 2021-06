Un "tapering" rapide accroîtrait la marge de la Fed sur les taux-responsables

WASHINGTON, 21 juin (Reuters) - Deux responsables de la Réserve fédérale américaine ont déclaré lundi qu'une réduction accélérée des achats d'obligations de la banque centrale pourrait accroître sa marge de manoeuvre en matière de choix du moment où elle relèvera les taux d'intérêt.

Le débat sur la vitesse à laquelle la Fed réduira ses achats de titres, qui représentent pour l'instant 120 milliards de dollars (101 milliards d'euros environ) par mois, ne fait que commencer mais la manière dont cette diminution affectera le futur débat sur les taux doit être prise en compte, ont-ils expliqué.

"Le fait de créer de nouvelles options pour le comité sera vraiment utile et cela fera partie du débat sur la diminution progressive (des achats-ndlr) et sur la manière dont nous signalerons ce que nous faisons concernant la future politique de taux", a dit James Bullard, le président de l'antenne régionale de St. Louis.

Son homologue de Dallas, Robert Kaplan, a noté que le nouveau cadre stratégique de la banque centrale ne mentionnait pas les achats d'obligations et que "les réduire plus rapidement" pourrait assurer plus de flexibilité à la Fed concernant les taux.

Le changement de discours de la Réserve fédérale et de ses responsables sur le calendrier de la future remontée des taux d'intérêt a surpris les marchés la semaine dernière.

Pour Robert Kaplan, cet effet de surprise résulte de l'adaptation du débat sur la politique monétaire à l'évolution très rapide des perspectives économiques au fil des mois.

Si, en décembre, l'évolution de la situation sanitaire était encore incertaine, "une fois arrivés en mars, il était plus clair que nous allions prendre le contrôle de la pandémie (...) Et arrivés en juin (...), la révision à la hausse était vraiment forte", ce qui s'est traduit par une révision des anticipations en matière de taux, a-t-il dit.

"Ce qu'on observe(...), ce sont tout simplement des responsables de la politique monétaire qui réagissent à une amélioration spectaculaire des perspectives économiques." (Reportage Howard Schneider; version française Marc Angrand, édité par Jean-Michel Bélot)