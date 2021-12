Un taureau à l’eau et au pain sec 16/12/2021 | 18:34 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Face à une inflation qui s’envole (+6.8% en glissement annuel), laminant au passage le pouvoir d’achat des Américains, la FED se décide déjà à accélérer le pas. Un peu plus d’un mois seulement après l’annonce de la réduction du programme d’achats d’actifs, Jerome Powell annonce que trois hausses de taux auront lieu en 2022. L’objectif : augmenter les taux directeurs aux alentours des 0,9% d’ici la fin d’année prochaine. Mais les ajustements se poursuivront également en 2023, avec un objectif à 1,6%, puis 0,5% supplémentaire en 2024, afin d’atteindre petit à petit les 2,5% à long terme. La raison de cet ajustement serait dû, selon les dires des membres de la Fed, à une normalisation plus rapide que prévu de l’économie. Un scénario qui tient la route si nous nous référons aux chiffres de l’emploi américain des dernières semaines. Longtemps décrite comme passagère, l’inflation semble néanmoins être une raison plus probable. En atteignant des niveaux records depuis 1982, Joe Biden commence même à s’en inquiéter pour le bon déroulement de son mandat. Hypothèse validée à demi-mot par Powell qui déclarait hier que la hausse des prix était en effet « plus importante et plus durable qu’anticipée ». Un mea-culpa ravivant encore un peu plus les craintes d’une spirale inflation-salaire. Même si pour le moment, réjouissant au passage Jeff Bezos & Co., la hausse des salaires (+4,8% sur un an) semble éloigner ce scénario. Concernant les achats d’actifs, Jerome Powell annonce la fin de l’orgie. Le président de la Fed déclarait hier que les injections de liquidités allaient prendre fin en mars prochain. Ce qui indique par conséquent, une accélération des réductions d’injections de liquidités passant de 15 à 30 milliards de dollars par mois. Pour autant, ces mesures fortes ne semblent pas vraiment inquiéter les marchés. Aujourd’hui le Nasdaq cède 2% quand le S&P 500 stagne en restant quasi-neutre. Il semblerait finalement que Powell plaît même aux marchés lorsqu’il raffermit le ton… Mais si tout semble parfait dans le meilleur des mondes, le président de la Fed s'est toutefois gardé de se montrer trop optimiste, notamment à cause des incertitudes liées à la propagation du variant omicron. Affaire à suivre. Dessin d'Amandine Victor

