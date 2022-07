Un témoin de la fusillade dans un centre commercial de l'Indiana est félicité pour avoir tué le tireur

Les autorités locales ont déclaré que l'homme "bon samaritain" - qui portait légalement une arme à feu - a arrêté le tireur presque aussitôt que le suspect a ouvert le feu dimanche soir dans l'aire de restauration du Greenwood Park Mall à Greenwood, Indiana, à l'extérieur d'Indianapolis.

Outre le tireur, qui avait un fusil et plusieurs chargeurs de munitions, trois personnes ont été tuées et deux autres ont été blessées.

"Nous savons qu'une personne que nous appelons un 'bon samaritain' a pu tirer sur l'assaillant et empêcher une nouvelle effusion de sang. Cette personne a sauvé des vies ce soir", a déclaré le maire de Greenwood, Indiana, Mark Myers, dans un communiqué. "Je suis reconnaissant pour son action rapide et son héroïsme".

Le motif de la fusillade n'est pas encore connu, a déclaré dimanche le chef du département de police de Greenwood, Jim Ison, sans dévoiler le nom des victimes, du tireur ou d'un passant. Il y a eu quatre victimes de sexe féminin et une victime de sexe masculin. L'une des victimes était une fille de 12 ans.

"Des vies ont été perdues aujourd'hui, et je pense à toutes les victimes de cet horrible incident, maintenant et dans les jours et semaines à venir", a tweeté M. Holcomb.

Une vague de violence par arme à feu dans des lieux publics depuis le mois de mai, y compris des fusillades de masse dans une épicerie de New York, une école primaire du Texas et un défilé de la fête de l'Indépendance de l'Illinois, a relancé le débat américain sur la réglementation des armes à feu.

Les défenseurs des droits des armes à feu saisiront probablement le meurtre du suspect dans l'Indiana comme un exemple de la raison pour laquelle il est important de permettre aux Américains de porter des armes à feu.

"Nous allons le répéter : La seule façon d'arrêter un mauvais gars avec une arme est un bon gars avec une arme", a déclaré la National Rifle Association dans un tweet lundi matin.

Il est rare qu'un spectateur puisse arrêter une fusillade de masse aux États-Unis, selon une analyse du New York Times. Le journal a montré que seuls 22 tireurs sur les 433 fusillades survenues depuis 2000 ont été abattus par un passant.

L'incident soulève également des questions concernant l'interaction entre la législation de l'État et les droits des sociétés et des entreprises à interdire les armes sur leurs propriétés.

La fusillade survient quelques semaines seulement après que le gouverneur de l'Indiana, Eric Holcomb, ait signé un projet de loi abrogeant l'obligation de permis de port d'arme de l'État. Désormais, toute personne âgée de 18 ans ou plus qui n'est pas légalement interdite de possession d'arme à feu peut généralement porter une arme de poing dissimulée en public.

La loi entre en conflit avec la politique de Simon Property Group, le propriétaire du Greenwood Park Mall, qui interdit les armes à feu sur ses propriétés, selon son site Web. La société basée à Indianapolis n'était pas disponible pour un commentaire lundi.

Selon le procureur général de l'Indiana, Todd Rokita, les entreprises privées et les propriétaires fonciers peuvent restreindre le port d'arme sur leur propriété.

Néanmoins, il n'est généralement pas illégal d'ignorer un panneau "interdit aux armes à feu" dans une entreprise privée, a-t-il écrit dans la Déclaration des droits des propriétaires d'armes à feu de l'État avant la fusillade du week-end.

Selon M. Rokita, la seule conséquence d'ignorer l'interdiction d'une entreprise ne peut survenir qu'après un avertissement direct à une personne portant une arme à feu sur la propriété : "Vous pouvez commettre une intrusion criminelle en entrant dans une entreprise après qu'on vous a refusé l'entrée ou qu'on vous a demandé de partir", peut-on lire dans la déclaration des droits.