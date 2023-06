12 juin (Reuters) - Près d'un tiers (31%) des habitants de l'Union européenne jugent "toujours acceptable" d'acheter des produits de contrefaçon, tandis que 13% disent s'en être sciemment procuré au cours de l'année écoulée, selon une étude publiée lundi par l'Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).

La tendance est particulièrement nette chez les 15-24 ans, avec plus d'un jeune européen sur quatre qui déclare avoir acheté un produit contrefait lors des deux derniers mois.

"Un tiers des Européens estiment qu'il est acceptable d'acheter des produits de contrefaçon lorsque le prix du produit authentique est trop élevé", commente l'EUIPO dans un communiqué.

Cependant, les risques liés à la distribution de produits et services contrefaits sont bien connus du public, montre l'étude. Huit Européens sur dix sont en effet d'accord pour dire que la contrefaçon soutient le crime organisé et nuit aux entreprises, et deux tiers pensent que les produits de contrefaçon peuvent être dangereux pour la santé.

Mais une partie dit comprendre l'achat de contrefaçon ou le piratage, voire pratiquent eux-mêmes, lorsque cela s'explique par des facteurs économiques.

Ainsi, si 80% des habitants de l'Union européenne préfèrent accéder à du contenu en ligne par des voies légales, par exemple par l'intermédiaire d'une plateforme de streaming, 65% d'entre eux juge acceptable de pirater lorsque le contenu n'est pas inclus dans leur abonnement.

Cette étude confirme "les évolutions positives en ce qui concerne la sensibilisation et la disponibilité de contenus numériques provenant de sources légales", a commenté Christian Archambeau, directeur exécutif de l'EUIPO, dans le communiqué.

