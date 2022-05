Un tireur adolescent tue 19 enfants et un enseignant dans une école primaire du Texas

Le suspect de 18 ans, qui a apparemment été tué par la police, avait également tiré sur sa propre grand-mère avant de s'enfuir de la scène, puis d'écraser sa voiture de fuite et de se lancer dans un carnage sanglant à l'école primaire Robb dans la ville d'Uvalde, au Texas, à environ 80 miles (130 km) à l'ouest de San Antonio.

Le motif n'était pas immédiatement clair.

Les agents des forces de l'ordre ont vu le tireur, vêtu d'un gilet pare-balles, sortir de son véhicule accidenté en portant un fusil et ont "engagé" le suspect, qui a néanmoins réussi à charger dans l'école et à ouvrir le feu, a déclaré le sergent Erick Estrada du département de la sécurité publique du Texas (DPS) sur CNN.

S'exprimant depuis la Maison Blanche quelques heures plus tard, un président américain visiblement ébranlé, Joe Biden, a exhorté les Américains à tenir tête au puissant lobby des armes à feu américain, qu'il a accusé de bloquer la promulgation de lois plus strictes et de bon sens sur la sécurité des armes à feu.

M. Biden a ordonné que les drapeaux soient mis en berne tous les jours jusqu'au coucher du soleil samedi en commémoration de la tragédie.

Le gouverneur Greg Abbott a déclaré que le suspect, identifié comme Salvador Ramos, a apparemment été tué par des policiers, et que deux officiers ont été touchés par des tirs, bien que le gouverneur ait déclaré que leurs blessures n'étaient pas graves.

Les autorités ont déclaré que le suspect a agi seul.

Après les premiers comptes rendus confus du nombre de morts, le bureau du procureur général de l'État, dans une déclaration officielle, a établi le nombre de vies perdues à 18 enfants et deux adultes, y compris le tireur. Un porte-parole du DPS du Texas a ensuite déclaré à CNN que 19 écoliers et deux adultes avaient été tués, sans compter le tireur.

Le corps étudiant de l'école est composé d'enfants de deuxième, troisième et quatrième années, selon Pete Arredondo, chef du département de police du district scolaire indépendant Uvalde Consolidated, qui s'est également adressé aux journalistes. Les élèves de ces classes auraient probablement eu entre 7 et 10 ans.

Le carnage s'est déroulé 10 jours après que 10 personnes ont été tuées à Buffalo, New York, dans un quartier majoritairement noir. Les autorités ont inculpé un homme de 18 ans qui, selon elles, avait parcouru des centaines de kilomètres jusqu'à Buffalo et ouvert le feu avec un fusil d'assaut dans une épicerie.

Le bain de sang de mardi au Texas a commencé lorsque le suspect a tiré sur sa grand-mère avant de se rendre à l'école, a déclaré Chris Olivarez, officier du département de la sécurité publique du Texas, sur Fox News, un développement que Abbott a mentionné plus tôt dans la journée.

"Je n'ai pas d'autres informations sur le lien entre ces deux fusillades", a déclaré le gouverneur.

L'hôpital universitaire de San Antonio a déclaré sur Twitter qu'il avait reçu deux patients de la fusillade d'Uvalde, une femme de 66 ans et une fillette de 10 ans, toutes deux listées dans un état critique.

L'hôpital Uvalde Memorial a déclaré que 15 élèves de l'école primaire Robb ont été traités dans sa salle d'urgence, dont deux ont été transférés à San Antonio pour des soins supplémentaires, tandis qu'un troisième patient était en attente de transfert. Il n'était pas immédiatement clair si tous ces élèves avaient survécu.

Une victime de 45 ans, effleurée par une balle, a également été hospitalisée à l'Uvalde Memorial, a indiqué l'hôpital.

Quelques heures après la fusillade, la police avait bouclé l'école avec du ruban jaune. Des voitures de police et des véhicules d'urgence étaient dispersés dans le périmètre de l'école. Des agents en uniforme se tenaient en petits groupes, certains en tenue de camouflage portant des armes semi-automatiques.

ÉPIDÉMIE DE VIOLENCE ARMÉE

Ce saccage est le dernier d'une série de fusillades de masse dans les écoles qui ont alimenté un débat féroce entre les partisans d'un contrôle plus strict des armes à feu et ceux qui s'opposent à toute législation qui pourrait compromettre le droit constitutionnel des Américains à porter des armes.

La fusillade au Texas est l'une des plus meurtrières dans une école américaine depuis qu'un tireur a tué 26 personnes, dont 20 enfants, à l'école primaire Sandy Hook dans le Connecticut en décembre 2012. En 2018, un ancien élève du lycée Marjory Stoneman Douglas de Parkland, en Floride, a tué 17 élèves et éducateurs.

Les armes à feu sont devenues la principale cause de décès des enfants et des adolescents américains en 2020, dépassant les accidents de la route, selon une lettre de recherche de l'Université du Michigan publiée dans le New England Journal of Medicine le mois dernier.

Les horreurs de la journée ont été reflétées sur la page Facebook de l'école primaire Robb.

En début de semaine, ses posts montraient les activités habituelles des élèves - une sortie au zoo pour les élèves de deuxième année et un save-the-date pour un showcase de talents. Mais mardi, une obligation a été postée à 11 h 43 : "Sachez qu'en ce moment, l'école primaire Robb est en état de verrouillage en raison de coups de feu dans la zone. Les élèves et le personnel sont en sécurité dans le bâtiment."

Un deuxième post était plus explicite : "Il y a un tireur actif à l'école primaire Robb. Les forces de l'ordre sont sur place." Les administrateurs ont demandé aux parents de rester à l'écart. Et enfin, une obligation a été affichée pour informer les parents qu'ils pouvaient retrouver leurs enfants au centre civique de la petite ville.

(Reportage de Marco Bello à Uvalde, Texas ; Rédaction et reportages supplémentaires de Steve Gorman à Los Angeles ; Reportages supplémentaires de Maria Caspani et Tyler Clifford à New York ; Daniel Trotta à San Diego ; Dan Whitcomb et Costas Pitas à Los Angeles ; Katie Paul à San Francisco, Sharon Bernstein à Sacramento, Californie ; et Caitlin Webber et Kanishka Singh à Washington ; Montage de Grant McCool, Leslie Adler et Howard Goller)