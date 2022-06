Un tireur d'Oklahoma a tué 4 personnes, dont le chirurgien qui le soignait

Le suspect, identifié comme Michael Louis, est entré mercredi dans un bâtiment du campus du St. Francis Health System de Tulsa avec une arme semi-automatique et a ouvert le feu sur toutes les personnes qu'il rencontrait, a déclaré le chef de la police de Tulsa, Wendell Franklin, lors d'un point de presse. Deux médecins, une réceptionniste et un patient ont été tués.

Le Dr Preston Phillips, 59 ans, le chirurgien orthopédique qui a traité le tireur, a été tué ainsi que le Dr Stephanie Husen, une spécialiste en médecine sportive de 48 ans.

Le suspect "est entré avec l'intention de tuer le Dr Phillips et toute personne se trouvant sur son chemin", a déclaré Franklin. Les autorités ont trouvé une lettre sur le tireur qui indiquait clairement que l'attaque était ciblée.

Les autorités ont nommé deux autres victimes : Amanda Glenn, une réceptionniste, et William Love, un patient. La réceptionniste a été initialement identifiée comme étant Amanda Green, mais la police a ensuite corrigé le nom sur la page Facebook du département.

"Ils se sont mis en travers du chemin et (le suspect) les a abattus", a déclaré Franklin.

Le tireur, qui, selon la police, vivait à Muskogee, Oklahoma, à environ 80 km de Tulsa, était sorti de l'hôpital le 24 mai après une opération du dos, a déclaré le chef de la police. Par la suite, l'homme a appelé plusieurs fois en se plaignant de douleurs.

Cette fusillade survient après deux autres tueries de masse qui ont stupéfié les Américains et rouvert un débat de longue date sur le renforcement des contrôles de la possession d'armes à feu et le rôle de la santé mentale dans l'épidémie de violence armée qui frappe les États-Unis.

"Trop, c'est trop. Cela doit cesser. Les hôpitaux sont des piliers de nos communautés", a déclaré Chip Kahn, directeur général de la Fédération des hôpitaux américains, dans un communiqué.

Le tireur a acheté le fusil qu'il a apporté à l'hôpital dans une armurerie locale plus tôt dans la journée de mercredi, selon les autorités. Il a également acheté un pistolet chez un prêteur sur gages trois jours plus tôt.

Le suspect s'est garé au deuxième étage du garage attenant au bâtiment Natalie, un immeuble médical de cinq étages comportant de nombreux bureaux, chambres et couloirs. Il est entré par l'entrée du deuxième étage et s'est frayé un chemin dans le bâtiment, a déclaré Franklin.

La police est arrivée sur les lieux trois minutes après avoir reçu un appel à 16 h 53 CDT (2053 GMT) signalant une fusillade à l'hôpital.

Les officiers se sont précipités dans le bâtiment et ont suivi le bruit des coups de feu jusqu'au deuxième étage, et ont pris contact avec les victimes et le suspect cinq minutes plus tard, a déclaré le chef.

Les officiers présents sur les lieux ont dit avoir entendu un coup de feu cinq minutes plus tard, qui, selon Franklin, était le tireur qui s'est suicidé.

"Lorsque nous recevons cet appel, nous allons faire fi de toute mesure de sécurité que nous pourrions avoir pour nous-mêmes et nous allons entrer dans le bâtiment pour faire face à la menace. Notre philosophie est que nous allons arrêter la menace et nous le ferons par tous les moyens nécessaires", a déclaré Franklin. "C'est ainsi que nous nous entraînons".

Le chef de la police a semblé comparer la performance de sa force avec celle des officiers la semaine dernière à Uvalde, au Texas, qui ont attendu environ une heure avant de prendre d'assaut une salle de classe où le tireur de la fusillade de l'école s'était barricadé. La police a dû faire face à des critiques croissantes selon lesquelles ce délai aurait pu coûter la vie à certains des élèves.