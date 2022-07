Un tireur sur un toit tue 6 personnes lors du défilé du 4 juillet à Highland Park, dans la banlieue de Chicago.

Les responsables ont déclaré lors d'une conférence de presse que six personnes ont été tuées et 24 transportées à l'hôpital, et qu'un fusil a été retrouvé sur les lieux. Un porte-parole de l'hôpital a déclaré que 31 personnes avaient été blessées.

La police a déclaré être à la recherche d'un homme blanc âgé d'environ 18 à 20 ans et a demandé au public de fournir des tuyaux et des images de téléphones portables et de vidéosurveillance pour aider à le retrouver.

"Nous recherchons agressivement l'individu responsable", a déclaré aux journalistes le porte-parole du département du shérif, Christopher Covelli. "Il pourrait être dans la ville, il pourrait être quelque part ailleurs".

La fusillade survient alors que la violence armée est encore fraîche dans l'esprit de nombreux Américains, après le massacre du 24 mai qui a tué 19 écoliers et deux enseignants dans une école primaire à Uvalde, au Texas, et l'attaque du 14 mai qui a tué 10 personnes dans une épicerie à Buffalo, dans l'État de New York.

"Jill et moi sommes choqués par la violence insensée des armes à feu qui a encore une fois endeuillé une communauté américaine en ce jour de l'Indépendance", a déclaré le président américain Joe Biden dans un communiqué. "J'ai parlé au gouverneur Pritzker et au maire Rotering, et j'ai proposé le soutien total du gouvernement fédéral à leurs communautés. J'ai également fait appel aux forces de l'ordre fédérales pour aider à la recherche urgente du tireur."

Le personnel du NorthShore Highland Park Hospital à Highland Park traitait 26 personnes et cinq ont été transportées au NorthShore Evanston Hospital, a déclaré le porte-parole Jim Anthony.

"La grande majorité a souffert de blessures par balle. Les autres personnes ont été blessées à la suite du chaos qui régnait lors de la parade", a déclaré Anthony.

Les enfants agitant des drapeaux américains, chevauchant des tricycles ou profitant d'une balade dans un chariot tiré par des adultes se sont figés lorsque des personnes dans la foule ont crié tandis que des coups de feu retentissaient, selon une vidéo publiée sur les médias sociaux.

Une vidéo de téléphone portable, vue mais non vérifiée par Reuters, a enregistré ce qui semblait être une trentaine de tirs rapides, une pause, puis une autre trentaine de tirs. Entre les deux rafales, on peut entendre une femme dire depuis le côté du parcours du défilé : "Mon Dieu, que s'est-il passé ?"

Un témoin, Amarani Garcia, qui se trouvait au défilé avec sa jeune fille, a déclaré à la chaîne locale ABC qu'elle avait entendu des coups de feu à proximité, puis une pause pour ce qu'elle soupçonnait être un rechargement, et enfin de nouveaux coups de feu.

Il y avait "des gens qui criaient et couraient. C'était vraiment traumatisant", a déclaré Garcia. "J'étais très terrifiée. En fait, je me suis cachée avec ma fille dans un petit magasin. Cela me donne juste l'impression que nous ne sommes plus en sécurité."

Une vidéo diffusée sur les médias sociaux montrait une fanfare du défilé rompant soudainement la formation et s'enfuyant, et d'autres images de personnes abandonnant leurs biens derrière elles alors qu'elles cherchaient la sécurité.

"Tout le monde courait, se cachait et criait", a déclaré Elyssa Kaufman, productrice numérique de CBS 2, qui était sur les lieux, rapporte le site Internet de la chaîne.

"Ça sonnait comme une série d'environ 20 pétards lâchés à l'intérieur de votre poubelle mentale, c'était aussi fort", a déclaré Jeff Leon, 57 ans, à CNN, estimant que les tirs ont duré moins d'une minute. "Donc, je n'ai pas réagi immédiatement, j'ai pensé que c'était juste la façon dont les gens sont le 4 juillet".

La population de Highland Park compte 30 000 habitants et est composée à près de 90 % de Blancs, selon le Bureau du recensement des États-Unis. Environ un tiers de la population est juive, selon la Jewish Telegraphic Agency.

La fusillade va probablement raviver le débat américain sur le contrôle des armes à feu, et sur la question de savoir si des mesures plus strictes peuvent empêcher les fusillades de masse qui se produisent si fréquemment aux États-Unis.

"Le chagrin ne ramènera pas les victimes, et les prières seules ne mettront pas un terme à la terreur de la violence armée rampante dans notre pays", a déclaré le gouverneur de l'Illinois, J.B. Pritzker. "Je resterai ferme avec les habitants de l'Illinois et les Américains : nous devons - et nous allons - mettre fin à ce fléau de la violence armée."