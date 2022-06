Un tireur tue quatre personnes dans un centre médical de l'Oklahoma, selon la police

La police est arrivée à l'hôpital St. Francis trois minutes après avoir reçu un appel concernant la fusillade et a suivi le bruit des coups de feu jusqu'au deuxième étage du bâtiment Natalie, a déclaré aux journalistes Jonathan Brooks, chef adjoint de la police de Tulsa.

Les officiers ont pris contact avec les victimes et le suspect cinq minutes plus tard, a déclaré Brooks. Les réponses de la police ont fait l'objet d'une attention accrue après qu'un tireur ait tué 19 enfants et deux enseignants dans une salle de classe d'une école du Texas la semaine dernière, alors que les agents attendaient dehors pendant près d'une heure.

Interrogé par les journalistes pour savoir si la police avait rafraîchi sa formation ou sa réflexion sur les tireurs actifs après la fusillade de l'école d'Uvalde, au Texas, Eric Dalgleish, un autre chef adjoint de la police de Tulsa, a répondu : "Je pense que c'est probablement frais dans l'esprit de tout le monde".

"Je dirai que Tulsa revisite ce sujet régulièrement. J'ai été très satisfait de ce que nous savons jusqu'à présent concernant la réponse de nos officiers", a déclaré Dalgleish.

L'incident de mercredi à Tulsa est le dernier d'une série de fusillades de masse qui ont choqué les Américains et relancé les débats sur le contrôle des armes à feu. Deux semaines avant la fusillade d'Uvalde, un tireur blanc a tué 10 personnes dans un supermarché situé dans un quartier noir de Buffalo, New York.

M. Brooks a déclaré que la police essayait de déterminer l'identité du suspect et a estimé qu'il était âgé de 35 à 40 ans.

Le bâtiment Natalie contient des cabinets de médecins, dont un centre orthopédique, a-t-il dit, ajoutant qu'il pensait que les victimes comprenaient des employés et des patients.

La Maison Blanche a déclaré que le Président Joe Biden avait été informé de la fusillade et avait proposé son soutien aux responsables locaux et de l'État à Tulsa, une ville de quelque 411 000 habitants située à environ 160 km au nord-est de la capitale Oklahoma City.