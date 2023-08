De fortes pluies ont arrosé le sud de la Scandinavie lundi, provoquant le déraillement d'un train et l'inondation de routes. Les autorités suédoises et norvégiennes ont prévenu qu'il pourrait s'agir du système météorologique humide le plus extrême à frapper la région depuis des décennies.

Les météorologues suédois et norvégiens ont émis des alertes rouges, le niveau d'alerte le plus sévère, couvrant plusieurs jours cette semaine et ont déclaré que les régions les plus durement touchées pourraient recevoir en 24 heures l'équivalent d'un mois ou plus de précipitations normales et subir les pires inondations depuis 25 ans en Norvège, voire depuis 50 ans en Suède.

Un train transportant plus de 100 passagers a déraillé dans l'est de la Suède lorsque la pluie a partiellement emporté le talus de la voie ferrée, blessant trois personnes qui ont été transportées à l'hôpital, selon la police.

Des coups de vent et des orages ont mis hors service des lignes électriques locales et perturbé plusieurs ferries de la mer Baltique et de la mer du Nord ainsi qu'une partie du trafic aérien, tandis que la Norvège a suspendu certains services ferroviaires et reporté un certain nombre de matches de football en plein air.

Atteignant la Suède dimanche en fin de journée et la Norvège lundi, le système dépressionnaire a été baptisé "Hans" par l'Institut météorologique norvégien, qui a déclaré que le fait de donner un nom au système météorologique permettait d'attirer plus facilement l'attention du public.

Les autorités ont conseillé aux personnes les plus touchées de rester à l'écart des rivières et des pentes abruptes et de ne se déplacer qu'en cas de nécessité absolue. Elles ont ajouté qu'il existait un risque élevé de dommages matériels importants, les pluies diluviennes devant se poursuivre dans les jours à venir.

Le Danemark voisin a également enregistré de fortes précipitations et a émis une alerte jaune, un avertissement de niveau inférieur, tandis que les météorologues finlandais ont déclaré que le pays pourrait connaître de violents orages dans le courant de la semaine.

Les prix de l'électricité ont chuté dans toute la région, qui dépend fortement de l'énergie hydroélectrique pour l'électricité, alors que les réservoirs se remplissaient plus rapidement que la normale, avec des contrats pour le prochain trimestre et l'année prochaine en baisse de 11 % et 6 %, respectivement, à 1243 GMT.

Le Premier ministre norvégien Jonas Gahr Stoere a déclaré qu'il s'attendait à ce que les événements météorologiques extrêmes deviennent plus fréquents.

"Il s'agit d'un effet du changement climatique, avec un temps plus sauvage et plus humide en Norvège", a déclaré M. Stoere à la chaîne publique NRK.