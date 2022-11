Un train franchit la frontière entre la Corée du Nord et la Russie après un rapport sur les armes -think tank

Le projet 38 North, qui surveille l'évolution de la situation en Corée du Nord, a déclaré que c'était la première fois qu'un tel mouvement de train était observé sur cet itinéraire depuis plusieurs années, bien que le service vétérinaire russe ait signalé mercredi qu'un train avait franchi la frontière avec la Corée du Nord en transportant des chevaux.

"Il est impossible de déterminer le but du train à partir des images, mais le passage intervient alors que des rapports font état de ventes d'armes de la Corée du Nord à la Russie et que l'on s'attend généralement à une reprise des échanges entre les deux pays", a déclaré 38 North.

Le rapport indique que la Corée du Nord a fermé le pont de l'amitié Tumangang de 800 mètres (yard) (pont de l'amitié Corée-Russie), la seule liaison terrestre entre les pays, en février 2020 pendant la pandémie COVID-19.

Le rapport indique qu'à 10 h 24, heure locale (1 h 24 GMT), un ensemble de trois wagons fermés était visible du côté coréen de la frontière, et qu'à 13 h 10, heure locale (4 h 10 GMT), il semblait être en Russie derrière une locomotive, à environ 200 mètres (yards) de l'extrémité du pont ferroviaire.

À 14h29 (0529 GMT), la locomotive et trois wagons étaient visibles sur les voies de la gare russe de Khasan, à environ 2 km (1,2 miles) de la frontière, et trois wagons couverts plus petits, ou peut-être des conteneurs sur wagons plats, étaient garés à côté du train nouvellement arrivé sur une voie adjacente.

"Il n'a pas été possible de déterminer si un transfert de matériel était en cours, et les emplacements de stationnement de ces rames n'avaient peut-être aucun rapport", indique le rapport.

La Maison Blanche a déclaré mercredi que Washington disposait d'informations indiquant que la Corée du Nord fournissait secrètement à la Russie un nombre "significatif" d'obus d'artillerie pour sa guerre en Ukraine et qu'elle tentait de dissimuler les expéditions en les faisant transiter par des pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord.

La Corée du Nord a déclaré en septembre qu'elle n'avait jamais fourni d'armes ou de munitions à la Russie et qu'elle n'avait pas l'intention de le faire.

Selon une déclaration du service vétérinaire d'État russe mercredi, la Russie et la Corée du Nord ont repris les voyages en train pour la première fois depuis la pandémie avec une cargaison de 30 chevaux pur-sang gris "Orlov Trotter" en Corée du Nord.

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un est connu pour être un cavalier passionné. En 2019, les médias nord-coréens l'ont montré en train de faire un trekking dans des montagnes enneigées à califourchon sur un étalon blanc. Les données des douanes russes montrent que la Corée du Nord a dépensé des milliers de dollars pour des chevaux pur-sang en provenance de Russie au cours des années précédentes.