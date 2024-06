LONDRES, 1er juin (Reuters) - Les discussions visant à parvenir à un accord mondial sur les pandémies se termineront d'ici 2025, voire plus tôt si cela est possible, a déclaré samedi l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Les 194 Etats membres de l'OMS négocient un accord qui permettrait d'accroître la collaboration entre les pays avant et pendant les pandémies depuis deux ans.

L'agence des Nations unies avait bon espoir qu'un accord soit trouvé cette semaine, mais les discussions se sont prolongées, alors que de profonds différends existent entre les pays riches et les pays plus pauvres, notamment sur la question des vaccins.

Un accord distinct, prévoyant notamment l'ajout d'une nouvelle catégorie "urgences pandémiques" portant sur les crises sanitaires les plus importantes présentant une menace à l'échelle internationale, a toutefois été trouvé pour actualiser le règlement sanitaire international (RSI).

"Les décisions historiques qui ont été prises aujourd'hui montrent une volonté commune des Etats membres de protéger leur population et la population mondiale du risque que présentent les urgences sanitaires et les futures pandémies", a déclaré dans un communiqué le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Après l'épisode du Covid-19, l'accord en négociation - le premier du genre - vise à mieux préparer l'ensemble des pays du monde aux futures pandémies et à les doter des moyens de "riposter efficacement et équitablement", selon l'OMS. (Jennifer Rigby à Londres, Emma Farge à Genève et Urvi Dugar à Bangalore; version française Camille Raynaud)