Le raffineur vénézuélien CITGO Petroleum a déclaré mercredi qu'un tribunal américain lui avait accordé plus de 340 millions de dollars de dommages et intérêts dans le cadre d'une enquête pour corruption.

Au début du mois, le tribunal du district sud du Texas a déclaré l'ancien contractant de CITGO, Petroleum Logistics Service (PLS), et son fondateur Jose Manuel Gonzalez Testino responsables de fraude, de rupture de contrat et de violations civiles de la loi sur les organisations influencées par le racket et la corruption (Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act).

Le raffineur américain avait intenté une action en justice en 2020 contre les contractants, affirmant qu'ils avaient tenté d'obtenir des contrats avec l'entreprise et sa société mère vénézuélienne en versant des pots-de-vin.

Testino, PLS et plusieurs sociétés affiliées ont versé des millions de dollars de pots-de-vin à des employés de CITGO pour obtenir des contrats très lucratifs pour la vente et le transport de divers biens et équipements, a déclaré CITGO.

"PLS et les sociétés affiliées ont ensuite facturé à CITGO des prix, des frais et des dépenses exagérément élevés pour ces biens et services, et ont dissimulé cette conduite en corrompant un certain nombre d'anciens employés de CITGO", a déclaré la société dans un communiqué.

Le 16 juillet, les tribunaux américains ont accordé à CITGO plus de 254 millions de dollars de dommages-intérêts triplés et plus de 89 millions de dollars d'intérêts avant jugement.