Un tribunal américain prolonge le blocage du plan d'annulation des prêts étudiants de Biden

La 8e cour d'appel de circuit des États-Unis, basée à St. Louis, a émis une injonction empêchant le ministère américain de l'Éducation d'effacer la dette des prêts étudiants dans le cadre du plan de M. Biden visant à offrir un "soulagement qui change la vie" à des dizaines de millions d'emprunteurs.

Le 21 octobre, le tribunal avait temporairement interdit à l'administration de Biden d'effacer les prêts étudiants pendant qu'il examinait une demande d'injonction d'urgence des six États. Les États ont été déboutés, mais ils font appel de cette décision.

Le Nebraska, le Missouri, l'Arkansas, l'Iowa, le Kansas et la Caroline du Sud affirment que le plan de Biden a contourné l'autorité du Congrès et menace les futures recettes fiscales des États et l'argent gagné par les entités étatiques qui investissent dans les prêts étudiants ou les gèrent.

Mais le juge de district américain Henry Autrey à St. Louis a rejeté le 20 octobre l'affaire des États, déclarant que bien qu'ils aient soulevé "des défis importants et significatifs au plan d'allègement de la dette", ils n'avaient pas la qualité pour agir.

En septembre, le Congressional Budget Office, organisme non partisan, a calculé que l'annulation de la dette éliminerait environ 430 milliards de dollars sur les 1 600 milliards de dollars de dettes d'étudiants en souffrance et que plus de 40 millions de personnes pouvaient en bénéficier.

Le plan prévoit d'effacer jusqu'à 10 000 $ de dette de prêt étudiant pour les emprunteurs gagnant moins de 125 000 $ par an, ou 250 000 $ pour les couples mariés. Les emprunteurs qui ont reçu des subventions Pell au profit des étudiants universitaires à faible revenu verront leur dette annulée à hauteur de 20 000 $.

Cette politique répond à une promesse faite par Biden pendant la campagne présidentielle de 2020 d'aider les anciens étudiants universitaires criblés de dettes. Les démocrates espèrent que cette politique renforcera leur soutien lors des élections de mi-mandat du 8 novembre, où le contrôle du Congrès est en jeu.

Plusieurs procès intentés par des procureurs généraux d'États conservateurs et des groupes juridiques ont été déposés pour contester le plan, bien que les plaignants aient eu du mal à établir qu'ils avaient été lésés par celui-ci de telle sorte qu'ils avaient la qualité pour intenter un procès.