Une cour d'appel fédérale a relancé mardi un procès contre Royal Caribbean Cruises intenté par les parents d'une fillette de 18 mois décédée après avoir glissé entre les mains de son grand-père et être tombée par une fenêtre ouverte d'un bateau de croisière.

La 11e Cour d'appel du circuit américain d'Atlanta a rétabli deux plaintes pour négligence concernant la mort de Chloe Wiegand en juillet 2019, qui se trouvait dans une aire de jeux pour enfants à bord du navire Freedom of the Seas, qui était amarré à San Juan, à Porto Rico.

Son grand-père, Salvatore Anello, a témoigné qu'il avait pris Chloe et posé ses pieds sur le rebord de la fenêtre, sans se rendre compte que la fenêtre était ouverte. Chloé a échappé à son emprise et a fait une chute mortelle d'environ 150 pieds sur le quai en contrebas.

Les parents de Chloé, Alan Wiegand et Kimberly Schultz-Wiegand, tous deux originaires de l'Indiana, ont intenté un procès à Royal Caribbean, affirmant que la compagnie avait enfreint les normes industrielles en n'installant pas de dispositifs de sécurité pour empêcher les chutes depuis les fenêtres.

Dans une décision de 21 pages, la cour d'appel composée de trois juges a déclaré que les jurés pouvaient conclure que Royal Caribbean connaissait le risque de chute des enfants par les fenêtres ouvertes, en notant l'utilisation de garde-corps de protection et d'avertissements aux passagers pour qu'ils ne grimpent pas par-dessus ces garde-corps.

Elle a également indiqué que les jurés devraient décider si Royal Caribbean aurait pu prévoir qu'un adulte comme Anello tiendrait Chloé près de la fenêtre, ce qui n'excuserait pas sa négligence présumée.

Le tribunal a renvoyé l'affaire devant le juge de district Donald Graham, à Miami. Il avait rejeté l'affaire en juillet 2021, déclarant que le comportement d'Anello était la cause immédiate et imprévisible de la mort de Chloé, et que la fenêtre ouverte constituait un danger évident.

Royal Caribbean et ses avocats n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Jacqueline Garcell, avocate des parents, a reproché à Royal Caribbean d'avoir refusé d'installer des dispositifs que de nombreuses grandes chaînes hôtelières utilisent également pour prévenir les chutes.

"Nous sommes impatients de poursuivre notre combat pour que justice soit rendue à Chloe Wiegand et pour que les navires de croisière soient plus sûrs", a-t-elle déclaré.

Selon le ministère de la justice de Porto Rico, M. Anello, originaire de Valparaiso (Indiana), a été condamné en février 2021 à trois ans de mise à l'épreuve après avoir plaidé coupable d'homicide par négligence dans le cadre du décès de Chloe.

L'affaire est la suivante : Wiegand et al v Royal Caribbean Cruises Ltd, 11th U.S. Circuit Court of Appeals, No. 21-12596.