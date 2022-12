Un tribunal américain se penche sur la question inédite de la propriété des crypto-monnaies en cas de faillite

Le juge des faillites américain Martin Glenn, à New York, va faire le tri pour savoir qui est propriétaire des cryptomonnaies détenues sur les comptes de la bourse Celsius Network LLC, qui a suspendu les retraits puis est tombée sous le coup du chapitre 11 pendant le krach des cryptomonnaies de cette année.

Les décisions éventuelles de Glenn contribueront à façonner le traitement des crypto-monnaies dans les comptes qui ont été gelés dans d'autres entreprises en faillite telles que FTX, Voyager Digital Ltd et BlockFi, qui n'ont pas assez de fonds pour rembourser tout le monde en totalité.

S'il est établi que les dépôts de Celsius appartiennent aux clients, les utilisateurs ont beaucoup plus de chances de se voir restituer leurs avoirs. Si les avoirs du compte appartiennent à Celsius, ces clients se retrouveront en queue de file pour le remboursement, percevant des centimes sur le dollar.

Contrairement aux dépôts bancaires ou aux comptes de courtage, qui sont garantis par le gouvernement américain à hauteur de 250 000 et 500 000 dollars respectivement, les dépôts en crypto ne sont pas assurés et les sociétés d'actifs numériques sont peu réglementées et opèrent souvent à l'étranger.

Les sociétés de crypto-monnaies proposent généralement une variété de comptes et elles seront probablement traitées différemment en cas de faillite.

Celsius, par exemple, a fait valoir que ses comptes "earn", qui proposent des intérêts aux clients, devraient être traités différemment de ses comptes "custody", qui permettent de stocker des cryptomonnaies sans générer d'intérêts. BlockFi, qui est au début de son propre dossier de faillite, propose également à la fois des comptes rémunérés et des comptes de dépôt.

"Cela peut devenir compliqué", a déclaré Glenn lors de l'audience de mercredi. "J'essaie aussi rapidement que possible de régler autant de problèmes que possible".

PIRE QUE LES BANQUES

Les tribunaux devront également regarder au-delà des accords d'utilisation et examiner comment les sociétés de crypto-monnaies ont réellement géré les dépôts, selon les spécialistes des faillites.

"Cela va être une question vraiment épineuse pour le tribunal, car il y a la représentation de ce qui aurait dû se passer par rapport à ce qui se passe réellement sur le terrain", a déclaré Yesha Yadav, doyen associé et professeur de droit à l'Université Vanderbilt.

Les clients de FTX ont cherché du réconfort dans le fait que leurs conditions de service stipulent qu'ils sont propriétaires de la crypto-monnaie sur leur compte. Le fondateur de FTX, Sam Bankman-Fried, a repoussé cette idée lorsqu'il a été interrogé à ce sujet la semaine dernière lors d'une interview dans le New York Times DealBook.

"Il y a donc cette pièce des conditions de service", a déclaré Bankman-Fried lorsqu'on lui a demandé si l'accord empêchait FTX de transférer les fonds des clients à son unité de négociation Alameda Research. "Mais il y avait un certain nombre d'autres parties des conditions de service, un certain nombre d'autres parties de la plate-forme en plus de cela."

Si une entreprise utilisait la crypto déposée pour faire des prêts ou la mélangeait avec les avoirs d'autres clients, comme c'était le cas avec les comptes à haut rendement de Celsius, ce serait une preuve que l'entreprise possédait la crypto de la même manière qu'une banque traditionnelle possède ses dépôts.

Celsius veut que Glenn déclare que la crypto dans les comptes de "garde" est la propriété des clients. Elle veut que le juge déclare que les avoirs dans les comptes "earn" à haut rendement sont la propriété de Celsius, qui prévoit d'utiliser certains jetons pour payer les avocats et les conseillers afin de trouver un moyen de sortir de la faillite du chapitre 11.

J'ai eu l'impression d'être poignardé dans le dos, car à de nombreuses reprises (Alex) Mashinsky, le fondateur de Celsius, a dit : "Les banques ne sont pas vos amies", a déclaré Daniel Frishberg, un client "earn", à Reuters avant l'audience de mercredi. "En fait, ils étaient bien pires que les banques".

Une décision sur la propriété des crypto-monnaies pourrait ne pas être la fin de la route pour les clients, cependant. Même si les clients sont clairement propriétaires des actifs, les sociétés de crypto en faillite n'auront pas assez de fonds pour rembourser tout le monde, et déterminer qui est payé et pour quels montants peut prendre des mois ou des années.

"Les tribunaux de faillite sont maintenant à l'avant-garde de l'élaboration de règles en rapport avec la crypto, car ils vont décider de questions fondamentales en rapport avec la répartition des actifs et la garde des clients", a déclaré Yadav. "Cela va avoir une énorme influence sur les sociétés de crypto et le comportement des clients de crypto".