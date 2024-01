Une cour d'appel américaine a déclaré mercredi qu'elle réexaminerait une décision récente obligeant le Texas à retirer une barrière flottante de 305 mètres de long placée dans le fleuve Rio Grande pour dissuader les migrants de franchir illégalement la frontière avec le Mexique.

La décision de la cinquième cour d'appel de la Nouvelle-Orléans annule la décision prise en décembre par un groupe de trois juges divisés, qui s'était rangé du côté de l'administration Biden et avait déclaré que l'État ne pouvait pas installer la chaîne de bouées sans l'autorisation du gouvernement fédéral.

Cette décision a constitué un revers pour le gouverneur républicain du Texas, Greg Abbott, qui a vivement critiqué la manière dont le président démocrate Joe Biden a traité le nombre record de migrants franchissant illégalement la frontière.

Le cinquième circuit a indiqué qu'il entendrait les plaidoiries dans cette affaire en mai. La plupart des 17 juges actifs de la Cour sont nommés par des présidents républicains, mais deux des trois juges qui ont statué sur l'affaire en décembre ont été nommés par des démocrates.

Le bureau de M. Abbott, le bureau du procureur général républicain du Texas, Ken Paxton, et le ministère américain de la justice n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

La barrière flottante s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par M. Abbott pour dissuader et punir les franchissements illégaux de la frontière, connus sous le nom d'"Opération Lone Star".

Le Texas a placé des grillages de concertina sur des propriétés privées le long de la frontière, a transporté par avion ou par bus des dizaines de milliers de migrants vers des villes et des États dirigés par les démocrates, et a récemment adopté une loi autorisant les fonctionnaires de l'État à arrêter, poursuivre et expulser les personnes qui franchissent illégalement la frontière.

Toutes ces initiatives ont donné lieu à des batailles judiciaires entre le Texas, l'administration Biden et des groupes de défense des droits civils.