Un tribunal angolais rejette la plainte concernant les résultats des élections, l'opposition appelle à des protestations

Après les élections les plus serrées du pays, la commission électorale a déclaré la semaine dernière le Mouvement populaire pour la libération de l'Angola (MPLA) vainqueur, prolongeant ainsi son règne ininterrompu de près de cinq décennies et accordant un second mandat au président Joao Lourenco.

Un peu plus de 51% des électeurs ont soutenu l'ex-Marxiste MPLA, a-t-il déclaré. L'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola (UNITA), son opposant de longue date et ancien ennemi de la guerre civile, a obtenu environ 44 %, son meilleur résultat jamais enregistré, selon la commission.

Le dirigeant de l'UNITA, Adalberto Costa Junior, a rejeté les résultats, citant des divergences entre le décompte de la commission et le propre décompte du parti. Il a accusé la commission électorale, majoritairement contrôlée par le MPLA, de fraude.

La commission a déclaré à plusieurs reprises que le processus était équitable et transparent.

Selon le décompte parallèle de l'UNITA, elle a obtenu 49,5 % des voix et le MPLA 48,2 %. Un comptage parallèle effectué par le mouvement civique Mudei, qui a surveillé le processus, a également montré que l'UNITA était légèrement en tête.

Le tribunal, qui est dirigé par un ancien membre du MPLA, a rendu une première décision lundi contre une plainte déposée par l'UNITA, mais la décision de jeudi est définitive et ne peut faire l'objet d'un appel, ouvrant ainsi la voie à la prestation de serment de Lourenco la semaine prochaine.

Le chef du tribunal, Laurinda Cardoso, a déclaré aux journalistes que les preuves ont été analysées et que, sur cette base, ils ont décidé de rejeter l'affaire.

L'UNITA et d'autres partis d'opposition ont appelé à des manifestations pacifiques pour protester contre ce qu'ils ont décrit comme des "irrégularités" électorales.

Entre autres problèmes, il n'y avait que 1 300 observateurs pour couvrir un pays deux fois plus grand que la France, environ 2,7 millions de personnes décédées ont été incluses dans les listes électorales et le MPLA a bénéficié de plus de temps d'antenne que les autres.

Les gens se sont emparés des médias sociaux pour exhorter la commission électorale à publier ses feuilles de résultats afin qu'elles puissent être comparées à des comptages parallèles.

"Nous exigeons la vérité électorale", a déclaré une jeune femme dans une vidéo partagée par Mudei sur Twitter. "Non à la fraude !"

L'Angola a placé ses forces armées en "état de haute préparation au combat" jusqu'au 20 septembre pour éviter les incidents qui pourraient "troubler l'ordre public", a-t-il déclaré.

Les analystes craignent que la décision du tribunal ne déclenche des manifestations de rue massives parmi une jeunesse pauvre et frustrée qui a voté pour l'UNITA.