Un tribunal britannique décidera du sort des titres russes "piégés" à Londres

L'affaire illustre comment les propriétaires russes et étrangers d'actifs rendus presque impossibles à négocier par les sanctions liées à la guerre testent des voies de sortie un an après le début du conflit.

Les avocats de Teneo, les administrateurs de Sova, ont déclaré lundi à la Haute Cour britannique qu'Avdeev, l'ancien actionnaire majoritaire du courtier, prévoit d'échanger une créance de 233 millions de livres (280,30 millions de dollars) qu'il détient sur Sova contre un achat au rabais de son portefeuille de titres russes, évalué dans les documents judiciaires à une valeur théorique de 274 millions de livres.

Avdeev, qui n'est pas lui-même soumis à des sanctions, n'a pas pu être joint pour un commentaire par les avocats de Dominanta, l'entité par laquelle il fait une offre, qui ont dit qu'ils n'avaient pas d'instructions pour commenter ces procédures judiciaires en direct.

L'avocat de Teneo, Mark Phillips, a déclaré au tribunal que le portefeuille d'actions russes était devenu "piégé" à l'intérieur de Sova, qui avait proposé aux investisseurs étrangers un accès aux marchés russes. Elle a été placée sous administration spéciale alors qu'un barrage de sanctions frappait les entreprises ayant des liens avec la Russie l'année dernière.

"Il existe un portefeuille substantiel de titres russes", a déclaré M. Phillips, "considérablement affecté par les restrictions légales et les sanctions imposées par les autorités du monde entier."

Des règles telles que l'interdiction faite par Moscou aux institutions des nations ayant imposé des sanctions à la Russie de négocier sur le marché boursier du pays avaient empêché Teneo de vendre les titres russes de Sova sur la bourse russe, a déclaré Phillips.

L'année dernière, Teneo a approché des acheteurs potentiels de ces titres, dont Goldman Sachs, JP Morgan, Citigroup et des fonds d'investissement en créances en difficulté, mais n'a pas reçu un intérêt suffisant, a-t-il ajouté.

Les institutions financières russes, quant à elles, étaient pour la plupart "soumises à des sanctions ou à des gels d'actifs", ce qui limitait sévèrement "l'univers des acheteurs potentiels", a déclaré Philips.

Cela signifie que l'offre d'Avdeev, faite par un véhicule contrôlé par le banquier russe, était "la seule alternative", a ajouté M. Phillips.

Posant un obstacle à la proposition d'Avdeev, un autre créancier russe de Sova a déposé une objection auprès du tribunal au motif que l'offre de crédit d'Avdeev ne devrait pas être autorisée en vertu des lois britanniques sur l'insolvabilité.

L'homme d'affaires russe Boris Zilbermints, qui a proposé une offre en espèces rivale de 125 millions de livres aux administrateurs, a exhorté le tribunal à ne pas approuver la transaction de Dominanta.

Selon Zilbermints, l'accord proposé conduirait à une "violation sans précédent des droits des créanciers à un traitement égal" et a exhorté Teneo à continuer d'explorer la possibilité de vendre les titres russes au comptant, selon les documents déposés au tribunal.

Les investisseurs internationaux ont été bloqués avec des actions et des obligations russes valant des dizaines de milliards de dollars lorsqu'elles étaient librement négociables.

Les avocats s'attendent à ce que les particuliers et les institutions fortunés continuent à demander l'approbation du tribunal pour trouver des moyens de sortir des investissements russes tout en respectant les sanctions.

"Les gens vont commencer à tester les limites de ce qui est permis", a déclaré Paul Feldberg, associé et expert en sanctions du cabinet d'avocats Jenner & Block.

"Les sanctions ne vont pas disparaître et il y a beaucoup de gens et d'institutions qui ont des actifs réduits à néant et ils ne vont pas simplement l'accepter."

L'audience se poursuit mardi.

(1 $ = 0,8326 livre)