Un tribunal de Pékin, capitale de la Chine, a accepté vendredi la demande de liquidation de Zhongzhi Enterprise Group, alors que le gestionnaire de patrimoine est confronté à un ralentissement de plus en plus marqué du marché de l'immobilier.

Zhongzhi a déposé une demande de liquidation au motif qu'il ne pouvait pas payer ses dettes et que ses actifs étaient insuffisants pour payer toutes ses dettes, a indiqué le tribunal dans un communiqué.

La société, qui est très exposée au secteur immobilier chinois, s'est excusée auprès de ses investisseurs dans une lettre datée de novembre, dans laquelle elle indiquait qu'elle était fortement insolvable et qu'elle avait jusqu'à 64 milliards de dollars de dettes. Ce montant est à comparer au total des actifs de Zhongzhi, estimé à environ 200 milliards de yuans.

Zhongzhi, dont le siège est à Pékin, n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire de Reuters.

Les signes des problèmes de Zhongzhi sont apparus en juillet lorsque Zhongrong International Trust Co, une importante société fiduciaire contrôlée par Zhongzhi, n'a pas effectué de paiements pour des dizaines de produits d'investissement.

En août, Zhongzhi a annoncé aux investisseurs qu'elle était confrontée à une crise de liquidités et qu'elle allait procéder à une restructuration de sa dette. La direction a déclaré que le plan consistait à "s'auto-sauver" par la restructuration, en mettant l'accent sur le recouvrement des dettes et la liquidation des actifs, mais que la faillite était également une option.

Les problèmes de Zhongzhi font craindre que la crise de la dette immobilière du pays n'affecte le secteur financier dans son ensemble.

Depuis 2020, le secteur immobilier chinois, très endetté, est touché par une pénurie de liquidités. Les défauts de paiement des promoteurs immobiliers depuis la fin de l'année 2021 ont entravé la croissance économique et ébranlé les marchés mondiaux. (1 $ = 7,1562 yuans chinois renminbi) (Reportage de Ziyi Tang, Ryan Woo et Beijing Newsroom ; Rédaction de Hugh Lawson et Barbara Lewis)