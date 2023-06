Un tribunal de Hong Kong inculpe quatre personnes de dommages criminels après le vandalisme des bureaux de BYD

Un tribunal de Hong Kong a inculpé lundi quatre hommes pour dégradation criminelle de biens dans les salles d'exposition et le centre de service du constructeur automobile chinois BYD Co Ltd, après qu'ils ont été vandalisés la semaine dernière dans le centre financier.

Les bureaux du constructeur automobile dans la région administrative spéciale ont été barbouillés de peinture rouge, tandis qu'une voiture a également percuté le volet roulant de la salle d'exposition de Yuen Long le 12 juin, a déclaré la police à Reuters. Les hommes arrêtés sont tous de nationalité chinoise et âgés de 29 à 48 ans, selon les actes d'accusation publiés par le tribunal. Deux d'entre eux étaient au chômage, l'un était garagiste et l'autre mécanicien. L'affaire est traitée par l'unité régionale anti-triade de la ville. Aucun d'entre eux n'a plaidé devant le tribunal lundi. Tous seront maintenus en garde à vue jusqu'à la prochaine audience, qui aura lieu le 17 juillet. Les salles d'exposition de BYD dans les districts de Wan Chai sur l'île de Hong Kong et de Tsim Sha Tsui à Kowloon, ainsi que son centre de service à Tin Shui Wai dans les Nouveaux Territoires, ont depuis repris leurs activités normales, a déclaré l'agent local de BYD, JC Motor. La semaine dernière, la police a déclaré que rien ne prouvait que les hommes avaient délibérément visé la marque automobile continentale et qu'une enquête était en cours.