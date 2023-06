Un tribunal de Shanghai a ordonné le gel de 1,98 milliard de yuans (278,18 millions de dollars) d'actions d'une unité du Dalian Wanda Group, le plus grand promoteur immobilier commercial de Chine.

Les actions gelées ont été émises par Dalian Wanda Commercial Management Group, la branche de gestion immobilière de Dalian Wanda Group.

Selon deux avis du tribunal datés de lundi, les actions d'une valeur totale de 1,98 milliard de yuans ont été gelées jusqu'au 4 juin 2026, a indiqué le système d'information de l'entreprise TianYanCha.

Ces décisions de justice viennent s'ajouter aux difficultés du Dalian Wanda Group. Ce dernier est confronté à l'incertitude quant au temps utile pour l'introduction en bourse à Hong Kong de son unité Zhuhai Wanda, au stress des remboursements et à la dégradation de sa notation.

S&P Global a abaissé lundi la note de Dalian Wanda Commercial Management Group de "BB+" à "BB", citant l'affaiblissement des liquidités de sa société mère.

"Nous voyons des risques accrus liés au rétrécissement des canaux de financement du Dalian Wanda Group en raison du retard prolongé de l'introduction en bourse de Zhuhai Wanda. Des ventes immobilières plus faibles que prévu pour Wanda Properties Group Co Ltd, une société sœur de Wanda Commercial, ont aggravé la situation du groupe", a déclaré l'agence de notation.

L'autorité chinoise de régulation des valeurs mobilières a demandé vendredi à Zhuhai Wanda plus de détails sur sa gouvernance d'entreprise dans le cadre de sa demande d'introduction en bourse à Hong Kong. (1 $ = 7,1177 yuans chinois renminbi) (Reportage de Clare Jim et Albee Zhang ; Rédaction de Robert Birsel)