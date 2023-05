Un tribunal du Salvador condamne l'ex-président Funes à 14 ans de prison

Un tribunal du Salvador a condamné l'ancien président Mauricio Funes et son ministre de la justice à plus de dix ans de prison pour leurs liens avec des groupes criminels et leur manquement à leurs devoirs, a déclaré lundi le bureau du procureur général.

M. Funes a été condamné à 14 ans et son ancien ministre de la justice et de la défense, M. David Munguia, à 18 ans. "Nous avons pu vérifier que ces deux anciens fonctionnaires, qui avaient l'obligation de protéger les Salvadoriens, ont négocié leur vie en échange de faveurs électorales, en agissant comme des membres de gangs", a déclaré le procureur général Rodolfo Delgado sur Twitter. M. Funes, qui a gouverné de 2009 à 2014 et vit au Nicaragua, s'est vu accorder la nationalité nicaraguayenne en 2019. La constitution nicaraguayenne stipule qu'aucun citoyen ne peut être extradé. Munguia a été arrêté pour la première fois en 2020 pour des soupçons d'association illégale et d'autres crimes liés à l'arrangement présumé d'une trêve entre les gangs visant à réduire les homicides en échange d'avantages non divulgués pour les organisations criminelles. M. Funes n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. Munguia a déclaré aux journalistes à la sortie de l'audience qu'il pensait que sa condamnation était motivée par des considérations politiques et que les accusations n'étaient pas fondées. "Ceux qui se sont engagés dans des affaires secrètes au détriment du sang des Salvadoriens ont été condamnés à payer en prison pour les dommages causés à la société", a déclaré le ministre de la justice Gustavo Villatoro sur Twitter. Le Salvador vit depuis plus d'un an sous le régime de l'état d'urgence décrété par le gouvernement du président Nayib Bukele. Cette mesure, qui a conduit à l'arrestation de plus de 68 000 personnes soupçonnées d'appartenir à des gangs, est très populaire parmi les Salvadoriens. Mais elle a été critiquée par les groupes de défense des droits de l'homme, qui dénoncent des arrestations arbitraires, des actes de torture et des décès de prisonniers en détention. Les données officielles indiquent que 5 000 prisonniers ont été libérés, les autorités n'ayant trouvé aucun lien avec des groupes criminels.