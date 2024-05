Un tribunal zurichois examine lundi l'appel de banquiers condamnés l'an dernier pour manquement à l'obligation de diligence dans les transactions financières après avoir aidé un ami proche de Vladimir Poutine à transférer des millions de francs sur des comptes bancaires suisses.

Les quatre anciens employés de l'unité suisse de la banque russe Gazprombank, actuellement en liquidation, demandent à la Haute Cour de Zurich d'annuler leur condamnation.

Les trois Russes et un citoyen suisse ont aidé Sergey Roldugin, un violoncelliste de concert surnommé "le portefeuille de Poutine" par le gouvernement suisse et parrain de la fille aînée de Poutine, à déposer des millions de francs sur des comptes suisses entre 2014 et 2016.

Les banquiers, qui ne peuvent être identifiés en raison des restrictions suisses en matière d'information, ont été reconnus coupables par le tribunal de district de Zurich en mars 2023 et condamnés à des amendes avec sursis totalisant des centaines de milliers de francs suisses.

Ils font appel de la décision selon laquelle ils n'ont pas été assez vigilants dans leurs transactions avec M. Roldugin.

Le président du tribunal a expliqué que la question n'était pas de savoir à qui appartenait l'argent et s'il provenait de sources illégales. "La seule question qui se pose dans cette procédure est de savoir si les vérifications requises ont été effectuées", a-t-il déclaré.

Les trois juges devraient parvenir à un jugement sur l'appel et l'annoncer le 25 juin.

En Suisse, les banques sont tenues de refuser ou de rompre les relations d'affaires en cas de doute sur l'identité de la partie contractante.

Les quatre personnes ont aidé le violoncelliste à gérer deux comptes bancaires à la Gazprombank de Zurich, sur lesquels ont transité des millions de francs, sans procéder à des vérifications suffisantes, a appris le tribunal l'année dernière.

Selon l'acte d'accusation, l'affaire montre comment des personnes comme M. Roldugin ont été utilisées comme "hommes de paille" pour dissimuler les véritables propriétaires de l'argent.

Les procureurs ont allégué que les hommes n'avaient pas fait assez d'efforts pour déterminer l'identité du véritable propriétaire des fonds et qu'il était peu plausible que Roldugin, qui n'a pas d'activité répertoriée en tant qu'homme d'affaires, puisse être le véritable propriétaire.

M. Roldugin faisait partie des membres du cercle rapproché de M. Poutine sanctionnés par l'Occident après l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022.

Le Kremlin a précédemment rejeté toute suggestion selon laquelle les fonds de M. Roldugin seraient liés au dirigeant russe, la qualifiant de "poutinophobie" anti-russe.

Il affirme que les finances de M. Poutine sont du domaine public et qu'il a régulièrement déclaré publiquement ses biens et son salaire.

(1 $ = 0,9137 franc suisse) (Reportage de Noele Illien ; Rédaction de Jan Harvey et Mark Potter)