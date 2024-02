Un procureur grec a inculpé mercredi 10 personnes pour une série d'attentats à la bombe et à la grenade, dont un projet d'explosion d'un colis piégé dans un tribunal de Thessalonique (nord) ce mois-ci, a-t-on appris de source judiciaire.

Les petits attentats à la bombe et les incendies criminels étaient fréquents pendant la crise de la dette qui a frappé le pays de 2009 à 2018, en raison de la colère suscitée par les mesures d'austérité et les difficultés de subsistance, mais ils avaient diminué au cours des cinq dernières années. Mais le pays a connu une résurgence de ces attaques au cours des derniers mois.

Quatre des suspects sont déjà en prison pour d'autres délits, a déclaré la police dans un communiqué mardi, après l'arrestation des six autres. La police a déclaré avoir confisqué des armes à feu, des explosifs, des téléphones portables et d'autres appareils électroniques après avoir perquisitionné neuf appartements et trois cellules de prison.

Mercredi, les suspects ont été inculpés de "constitution et participation à une organisation terroriste" et de "possession illégale d'armes", entre autres chefs d'accusation, selon un document juridique. Ils devraient répondre à ces accusations dimanche.

Un groupe de guérilla anarchiste a revendiqué la semaine dernière un projet d'attentat au colis piégé contre un juge dans un tribunal de Thessalonique ce mois-ci. Il s'agissait du troisième incident de ce type depuis décembre.

Le colis, envoyé à un haut magistrat, contenait des matières explosives mais a été confisqué par la police avant d'exploser.

Dans une déclaration mise en ligne sur le site Athens Indymedia la semaine dernière, le groupe anarchiste "Armed Response" a revendiqué la responsabilité de la bombe de fortune et a mis en garde contre d'autres attaques contre des procureurs, des policiers et des juges, y compris le juge qui devait recevoir le colis.