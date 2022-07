Un tribunal indien accorde une libération sous caution à un journaliste musulman mais la détention se poursuit

Mais Mohammed Zubair, qui a cofondé le site de vérification des faits Alt News et tweete régulièrement sur la marginalisation croissante de la minorité musulmane en Inde, restera en garde à vue en raison d'une autre plainte déposée dans la capitale New Delhi.

Une plainte déposée en juin dans le district de Sitapur, dans l'État d'Uttar Pradesh (nord de l'Inde), alléguait que Zubair avait blessé des sentiments religieux en décrivant un groupe de chefs religieux hindous comme des "semeurs de haine", selon un document judiciaire.

Statuant sur la plainte de Sitapur, un banc de deux juges de la Cour suprême a accordé à Zubair une caution de cinq jours, et lui a également ordonné de s'abstenir de tweeter et d'altérer toute preuve électronique.

Zubair a été initialement arrêté sur la base d'une plainte d'un compte Twitter qui affirmait qu'il avait insulté les hindous dans un post de 2018 commentant le changement de nom d'un hôtel en l'honneur du dieu singe hindou Hanuman.

Les groupes de défense des droits de l'homme affirment que les autorités indiennes s'en prennent de plus en plus aux journalistes et aux critiques en ligne, une accusation que les responsables gouvernementaux nient.