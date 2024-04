Un tribunal indonésien a rejeté lundi dans son intégralité une requête du candidat perdant, Anies Baswedan, qui demandait la répétition de l'élection présidentielle de février et la disqualification du vainqueur, Prabowo Subianto, et de ses colistiers.

La Cour constitutionnelle a déclaré qu'il n'y avait aucune preuve de fraude systématique ou massive, ni que le président, les organes de l'État ou les fonctionnaires régionaux aient interféré dans le scrutin pour influencer les électeurs.

"La requête du plaignant n'a aucune base juridique dans son intégralité", a déclaré le président de la Cour suprême, M. Suhartoyo, en annonçant la décision.

Cinq juges se sont prononcés en faveur du rejet de la requête, avec trois opinions dissidentes.

Les candidats Anies et Ganjar Pranowo avaient tous deux allégué séparément qu'il y avait eu ingérence de l'État pour favoriser le ministre de la défense Prabowo, qui a gagné avec une marge considérable, et s'étaient plaints que son colistier, le fils de 36 ans de l'actuel président, n'aurait pas dû être autorisé à participer à l'élection. L'administration et Prabowo ont rejeté ces allégations.

Les juges devraient lire leur décision sur la requête de Ganjar plus tard dans la journée de lundi.

Les rivaux de l'ancien commandant des forces spéciales Prabowo avaient demandé sa disqualification en faisant valoir que la distribution généralisée d'aides sociales par le gouvernement dans des zones clés avait fait basculer le vote en sa faveur. Les membres du cabinet ont démenti cette thèse devant le tribunal.

Prabowo, qui a obtenu 58 % des voix, a rejeté ces accusations comme étant sans fondement.

Anies et Ganjar, qui ont obtenu respectivement 25 % et 16 % des voix, ont également affirmé que le soutien tacite du très populaire président Joko Widodo, plus connu sous le nom de Jokowi, avait donné à Prabowo un avantage injuste.

Jokowi a fait l'objet d'un examen minutieux au cours de la campagne électorale, ses détracteurs lui reprochant d'avoir abusé de sa position pour favoriser Prabowo, dans le but de préserver son héritage après une décennie passée à la tête de la plus grande économie d'Asie du Sud-Est.

Les candidats perdants se sont également plaints auprès de la Cour constitutionnelle de l'inclusion du fils de Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, en tant que colistier de Prabowo, ce qui a été rendu possible par une décision prise en octobre par la même Cour de modifier les règles d'éligibilité.

Le juge en chef de l'époque était le beau-frère de Jokowi, qui a ensuite été réprimandé par un comité d'éthique pour avoir permis l'intervention d'une "partie extérieure" non spécifiée. Il lui a été interdit de s'impliquer dans des affaires liées aux élections.

Malgré la violation de l'éthique, les juges ont déclaré lundi qu'il n'y avait aucune preuve de népotisme ou d'intervention présidentielle en ce qui concerne la décision de modifier les conditions d'âge.

L'ancien gouverneur de Jakarta, M. Anies, a mis en garde à plusieurs reprises contre un recul de la démocratie en Indonésie, affirmant que le pays, qui a été dirigé pendant 32 ans par l'ancien homme fort Suharto jusqu'à sa chute en 1998, risquait de revenir à son passé autoritaire.