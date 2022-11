Un tribunal japonais raccourcit l'évaluation psychiatrique du suspect du meurtre d'Abe - médias

Tetsuya Yamagami, un chômeur de 42 ans, a été identifié par la police comme le suspect qui s'est approché d'Abe lors d'un discours de campagne au coin d'une rue de la ville de Nara, dans l'ouest du pays, le 8 juillet, et a ouvert le feu avec un pistolet artisanal.

Le tribunal local a initialement accédé à la demande des procureurs de poursuivre l'évaluation psychiatrique de Yamagami jusqu'au 6 février, la prolongeant de trois mois supplémentaires par rapport à la date de fin initiale du 29 novembre.

La défense de Yamagami a fait appel de cette prolongation, affirmant qu'une évaluation qui "dure plus de six mois est beaucoup trop longue, et est illégale étant donné qu'elle n'est ni nécessaire ni raisonnable", selon le rapport de Kyodo.

Le tribunal de district de Nara a décidé vendredi de conclure l'évaluation le 10 janvier, selon Kyodo.

Les procureurs de Nara n'étaient pas disponibles pour des commentaires en dehors des heures de bureau. La défense de Yamagami n'a pas pu être jointe.