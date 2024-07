Un tribunal libyen a emprisonné 12 fonctionnaires dans le cadre de l'effondrement d'une série de barrages à Derna l'année dernière, qui a tué des milliers d'habitants de la ville, a déclaré le procureur général dimanche.

Les fonctionnaires, qui étaient responsables de la gestion des barrages du pays, ont été condamnés à des peines allant de 9 à 27 ans de prison par la cour d'appel de Derna. Quatre fonctionnaires ont été acquittés.

Derna, ville côtière de 125 000 habitants, a été dévastée en septembre dernier par des inondations massives provoquées par la tempête Daniel.

Des milliers de personnes ont été tuées et des milliers d'autres portées disparues à la suite de ces inondations qui ont fait éclater des barrages, emporté des bâtiments et détruit des quartiers entiers.

Le procureur général de Tripoli a déclaré que trois des accusés avaient reçu l'ordre de "restituer l'argent obtenu grâce à des gains illicites", selon un communiqué qui ne donnait pas les noms ou les fonctions des personnes jugées.

"Les fonctionnaires condamnés ont été inculpés de négligence, de meurtre avec préméditation et de gaspillage de fonds publics", a déclaré par téléphone à Reuters une source judiciaire à Derna, ajoutant qu'ils avaient le droit de faire appel des verdicts.

Selon un rapport publié en janvier par la Banque mondiale, les Nations unies et l'Union européenne, les crues soudaines et meurtrières de Derna constituent une catastrophe climatique et environnementale qui nécessite 1,8 milliard de dollars pour financer la reconstruction et le redressement.

Le rapport indique que l'effondrement des barrages est en partie dû à leur conception, basée sur des informations hydrologiques obsolètes, et en partie au manque d'entretien et aux problèmes de gouvernance survenus pendant plus d'une décennie de conflit en Libye.

Depuis 2014, la Libye est divisée entre des centres de pouvoir rivaux régnant à l'est et à l'ouest, à la suite du renversement de Mouammar Kadhafi lors d'un soulèvement soutenu par l'OTAN en 2011.