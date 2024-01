Un tribunal malaisien inculpe des cinéastes pour "atteinte aux sentiments religieux".

Le réalisateur et le producteur du film local "Mentega Terbang" ont été inculpés en vertu du code pénal et risquent une peine d'un an de prison et des amendes s'ils sont reconnus coupables. Le duo, Khairi Anwar et Tan Meng Kheng, a plaidé non coupable.

KUALA LUMPUR (Reuters) - Un tribunal malaisien a inculpé mercredi deux cinéastes locaux pour avoir intentionnellement "blessé les sentiments religieux d'autrui" à travers leur film, a déclaré leur avocat, dans une décision condamnée par les groupes de défense des droits comme une menace pour la liberté d'expression dans le pays. Leur avocat, N Surendran, a déclaré que ces accusations envoyaient un "message glaçant" à l'industrie cinématographique locale et aux cinéastes de toute la Malaisie. "Le gouvernement doit prendre ses responsabilités et le procureur général doit retirer les accusations", a déclaré M. Surendran. Le film "Mentega Terbang" a été diffusé pour la première fois sur une plateforme de streaming vidéo en 2021, mais il a été interdit en Malaisie par les autorités en septembre dernier, après avoir été critiqué pour ses scènes jugées contraires aux enseignements de la religion islamique. Le film raconte l'histoire d'une jeune Malaisienne musulmane qui pleure la mort de sa mère en faisant des recherches sur les enseignements d'autres religions concernant la vie après la mort. L'arrivée au pouvoir de la coalition progressiste et réformiste du premier ministre malaisien Anwar Ibrahim en novembre 2022 avait ravivé l'espoir d'une plus grande liberté d'expression dans le pays. Toutefois, l'administration d'Anwar a été accusée de revenir sur ses promesses de protéger la liberté d'expression, à la suite d'une répression des contenus ayant trait aux sensibilités raciales et religieuses. Le gouvernement a nié les allégations d'étouffement de la dissidence, affirmant qu'il voulait limiter les contenus préjudiciables qui touchaient à la race et à la religion, deux sujets sensibles dans une Malaisie à majorité musulmane. Les groupes de défense des droits Article 19, Amnesty International et Human Rights Watch ont condamné les accusations portées contre les cinéastes, les qualifiant de "scandaleuses et inacceptables" et demandant l'abandon immédiat et inconditionnel des poursuites. Ils ont également exhorté le gouvernement malaisien à mettre fin à la criminalisation des délits religieux et à l'utilisation "d'autres dispositions vagues de la loi" pour restreindre la liberté d'expression. "Ce genre de manipulation politique grossière au détriment des droits de l'homme est précisément le genre de choses qu'Anwar a accusé les gouvernements précédents de faire lorsqu'il était dans l'opposition, mais qu'il a hypocritement changé de discours après avoir pris le pouvoir, et qu'il utilise la même censure et la même persécution", a déclaré Phil Robertson, directeur adjoint de Human Rights Watch pour l'Asie.