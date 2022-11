Un tribunal néo-zélandais juge que l'âge du droit de vote de 18 ans est discriminatoire

L'affaire, qui traverse les tribunaux depuis 2020, a été achetée par le groupe de pression Make It 16, qui souhaite que l'âge soit abaissé pour inclure les jeunes de 16 et 17 ans.

La Cour suprême a estimé que l'âge actuel de 18 ans pour voter était incompatible avec la Déclaration des droits du pays, qui donne aux gens le droit d'être libres de toute discrimination liée à l'âge lorsqu'ils ont atteint 16 ans.

La décision déclenche un processus dans lequel la question doit être soumise au parlement pour discussion et être examinée par un comité parlementaire restreint. Mais elle n'oblige pas le parlement à modifier l'âge du droit de vote.

"C'est de l'histoire ancienne", a déclaré Caeden Tipler, co-directeur de Make It 16, ajoutant : "Le gouvernement et le parlement ne peuvent pas ignorer un message juridique et moral aussi clair. Ils doivent nous laisser voter".

Le groupe déclare sur son site Web qu'il n'y a pas de justification suffisante pour empêcher les jeunes de 16 ans de voter alors qu'ils peuvent conduire, travailler à temps plein et payer des impôts.

Les partis politiques de Nouvelle-Zélande ont des panoramas variés sur le sujet. Le parti des Verts souhaite une action immédiate pour abaisser l'âge du droit de vote à 16 ans, mais le plus grand parti d'opposition, le parti National, ne soutient pas ce changement.

"De toute évidence, nous devons tracer une ligne quelque part", a déclaré le chef du parti National, Christopher Luxon. "Nous sommes à l'aise avec la ligne fixée à 18 ans. Beaucoup de pays différents ont des endroits différents où la ligne est tracée et de notre point de vue, 18 est très bien."

Le gouvernement travailliste n'a pas commenté publiquement la décision.