Un tribunal nigérian baisse les charges de terrorisme contre le leader séparatiste Kanu

Le juge principal a rejeté une accusation de terrorisme à sept chefs d'accusation contre Kanu et l'a libéré, en invoquant le fait qu'un tribunal inférieur n'était pas compétent pour juger l'affaire et que Kanu a été enlevé et extradé de façon extraordinaire au Nigeria.

Les deux autres juges ont approuvé la décision.

Kanu n'était pas dans la salle d'audience pour le jugement.

"Compte tenu du fait que le tribunal de première instance n'est pas compétent pour entendre cette affaire car le processus d'extradition de l'appelant du Kenya au Nigeria était illégal puisque la procédure régulière n'a pas été suivie, cet appel est accueilli", a déclaré le juge principal, le juge Oludotun Adefope Okojie.

"Par conséquent, l'appelant est donc libéré", a-t-elle déclaré.

En avril, la Haute Cour du Nigeria avait décidé que Kanu devait être jugé.

Kanu dirige le Peuple indigène du Biafra (IPOB), qui fait campagne pour la sécession d'une partie du sud-est du Nigeria où la majorité appartient à l'ethnie Igbo. Les autorités nigérianes ont qualifié l'IPOB d'organisation terroriste.

Un porte-parole du procureur général du Nigeria a déclaré que le gouvernement étudiait ses options juridiques à la suite de la décision de jeudi, mais a déclaré que les accusations auxquelles Kanu faisait face avant de disparaître alors qu'il était sous caution en avril 2017 "restent des questions valables pour une détermination judiciaire."

Kanu avait nié les accusations de terrorisme et de diffusion en connaissance de cause de faussetés, qui sont liées à des messages sur les médias sociaux qu'il a émis entre 2018 et l'année dernière.

Ses avocats ont fait valoir qu'il ne pouvait pas bénéficier d'un procès équitable car il a été extradé de force du Kenya au Nigeria. Le Kenya a refusé de dire s'il a joué un rôle dans le retour de Kanu.