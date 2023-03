Un juge nigérian a rejeté mercredi la demande d'un candidat de l'opposition qui a perdu l'élection présidentielle du mois dernier, visant à empêcher l'organisme électoral de reconfigurer un système de vote pour les élections d'État qui auront lieu samedi.

L'opposant Peter Obi, du parti travailliste, a déclaré qu'une reconfiguration détruirait les preuves de son cas après avoir perdu l'élection présidentielle face au candidat du parti au pouvoir, le All Progressives Congress (APC), Bola Tinubu.

La Commission électorale nationale indépendante (INEC) a demandé à la Cour d'ordonner la reconfiguration de son système bimodal d'accréditation des électeurs (BVAS), qui utilise les empreintes digitales et la reconnaissance faciale, et qui avait déjà été utilisé pour le vote présidentiel et l'élection des gouverneurs le 11 mars.

M. Obi et M. Atiku Abubakar, du Parti démocratique populaire, ont déclaré que le résultat de l'élection présidentielle était frauduleux et ont promis de le contester devant les tribunaux.

Le juge Haruna Tsamani a rejeté la demande du parti travailliste et de M. Obi, déclarant que "cela reviendrait à lier les mains (de l'INEC) dans l'exercice de leurs fonctions".

Les Nigérians retourneront aux urnes samedi pour élire les gouverneurs des différents États du pays, deux semaines après l'élection présidentielle contestée, l'accent étant mis sur la course à la direction de Lagos, l'État le plus riche du pays.

Les observateurs électoraux de l'Union européenne, du Commonwealth et d'autres organismes ont signalé une série de problèmes lors du vote et du dépouillement, notamment des défaillances dans les systèmes conçus pour empêcher la manipulation des votes.

Au Nigeria, les élections sont généralement contestées devant la Cour d'appel, qui siège en tant que tribunal.

Les résultats des dernières élections présidentielles nigérianes ont fait l'objet de nombreuses contestations juridiques, mais aucune n'a abouti.