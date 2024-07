Un tribunal ougandais a inculpé lundi 36 partisans de l'opposition d'infractions liées au terrorisme après qu'ils aient été expulsés du Kenya voisin où ils s'étaient rendus pour suivre une formation, selon des documents judiciaires consultés par Reuters.

Les 36 personnes, qui sont membres du Forum pour le changement démocratique (FDC), l'un des principaux partis d'opposition ougandais, nient les accusations. Leur avocat, Erias Lukwago, a déclaré aux journalistes à l'extérieur du tribunal de première instance de Kampala que les accusations étaient "ridicules".

Cette affaire intervient dans un contexte de manifestations de jeunes, tant en Ouganda qu'au Kenya, contre la corruption, les impôts élevés et d'autres griefs.

Les autorités kenyanes ont arrêté puis expulsé les 36 personnes qui s'étaient rendues à Kisumu, ville de l'ouest du Kenya, le 23 juillet, pour participer à un stage de formation au leadership et à la gouvernance, ont déclaré leur avocat et des responsables du parti.

Pendant leur détention au Kenya, "leurs biens ont été confisqués, y compris des ordinateurs et des téléphones. Ils ont été torturés et plusieurs d'entre eux ont été blessés", a déclaré Kiiza Besigye, figure clé du FDC et opposant de longue date au président ougandais Yoweri Museveni, dans un message publié sur la plateforme X dimanche.

Reuters n'a pas pu confirmer ces accusations de manière indépendante.

L'acte d'accusation du tribunal reproche aux 36 personnes de s'être rendues au Kenya "dans le but de fournir ou de recevoir une formation terroriste". Elles sont actuellement détenues dans une prison située à environ 50 kilomètres au nord-ouest de la capitale.

Les critiques de l'opposition et les défenseurs des droits de l'homme accusent depuis longtemps le gouvernement de Museveni d'utiliser des accusations fabriquées de toutes pièces pour réprimer ses opposants. Les représentants du gouvernement nient ces accusations.

M. Museveni, âgé de 79 ans, dirige ce pays d'Afrique de l'Est de 46 millions d'habitants depuis 1986.

La semaine dernière, le personnel de sécurité a arrêté plus de 100 jeunes Ougandais pour avoir participé à des manifestations contre la corruption endémique des fonctionnaires.

Les manifestants ougandais s'inspiraient des semaines de protestations menées par les jeunes au Kenya, qui ont contraint le président William Ruto à retirer son projet d'augmentation des impôts.