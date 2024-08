Un tribunal philippin a ordonné à l'autorité de régulation des entreprises du pays de rétablir la licence de Rappler, un média dirigé par la lauréate du prix Nobel Maria Ressa, qui a rendu compte de la campagne de l'ancien président Rodrigo Duterte contre les drogues illicites.

La Cour d'appel, dans une décision datée du 23 juillet dont Reuters a pris connaissance vendredi, avait annulé les ordres et les décisions de la Commission philippine des valeurs mobilières et des changes (SEC) de fermer le site d'information en ligne.

La Securities and Exchange Commission n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

En 2018, la SEC a annulé la licence d'exploitation de Rappler pour avoir violé les restrictions sur les participations étrangères dans les médias nationaux en vendant des droits de dépôt à une entité étrangère. La décision a été confirmée en 2022.

La cour d'appel a déclaré que la SEC avait commis un grave abus de pouvoir discrétionnaire en révoquant le certificat de constitution de Rappler.

Rappler avait précédemment soutenu que le réseau Omidyar, la branche philanthropique du fondateur d'EBay Pierre Omidyar, était un investisseur silencieux. Omidyar a coupé les ponts en faisant don des récépissés de dépôt au personnel de Rappler.

Rappler a été fondé par Ressa, qui a reçu le prix Nobel de la paix 2021 en même temps que le journaliste d'investigation russe Dmitry Muratov, dans une décision largement considérée comme une approbation des droits à la liberté d'expression qui avaient été critiqués dans le monde entier.

Mme Ressa est actuellement en liberté sous caution après avoir été condamnée en 2020 dans une affaire de cyberdiffamation. Elle a fait appel de cette décision auprès de la plus haute juridiction du pays.