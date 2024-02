Un tribunal russe a prolongé jeudi la détention provisoire d'Alsu Kurmasheva, une journaliste russo-américaine accusée d'avoir enfreint la loi sur les "agents étrangers".

Un journaliste de Reuters présent au tribunal de Kazan a déclaré que la garde à vue de Mme Kurmasheva avait été prolongée jusqu'au 5 avril.

Mme Kurmasheva est journaliste à Prague pour Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL), qui est financée par le Congrès américain et désignée par la Russie comme agent étranger, ce qui signifie qu'elle reçoit des fonds étrangers pour des activités jugées politiques.

Son employeur affirme que sa détention est injuste et motivée par des considérations politiques.

Mme Kurmasheva est la deuxième journaliste américaine à être arrêtée et inculpée en Russie depuis le début de la guerre en Ukraine en février 2022. Le journaliste du Wall Street Journal Evan Gershkovich a été arrêté en mars dernier et attend son procès pour des accusations d'espionnage que lui-même, son journal et le gouvernement américain nient fermement.

Mme Kurmasheva possède des passeports américain et russe et est entrée en Russie le 20 mai de l'année dernière pour faire face à une urgence familiale. Alors qu'elle attendait son vol de retour le 2 juin, elle a été arrêtée et ses passeports ont été confisqués.

Selon des documents judiciaires, Mme Kurmasheva a été condamnée à une amende de 10 000 roubles (103 dollars) le 11 octobre pour ne pas avoir enregistré son passeport américain auprès des autorités russes.

Elle a ensuite été accusée de ne pas s'être enregistrée en tant qu'agent étranger, une infraction passible de cinq ans de prison, et est en détention depuis le 18 octobre.

Le terme "agent étranger", qui a des connotations d'espionnage datant de la guerre froide, a été appliqué en Russie à des organisations, des journalistes, des militants des droits de l'homme et même des artistes, et s'accompagne d'une surveillance étroite du gouvernement et d'une montagne de formalités administratives.

En décembre, un média affilié à l'État a déclaré que les enquêteurs russes avaient ouvert un nouveau dossier contre Mme Kurmasheva, l'accusant d'avoir diffusé de fausses informations sur l'armée russe. Le mari de Mme Kurmasheva, Pavel Butorin, qui travaille également pour RFE/RL, a déclaré que l'affaire concernait un livre qu'elle avait édité.

L'affaire n'a pas encore été portée devant le tribunal de Kazan.

L'employeur de Mme Kurmasheva et ses partisans ont fait pression sur le gouvernement américain, sans succès jusqu'à présent, pour qu'il la désigne comme "détenue à tort".

Le département d'État a accordé ce statut à Mme Gershkovich, la journaliste du Wall Street Journal, et à Paul Whelan, un Américain condamné pour espionnage en 2020 et emprisonné en Russie pendant 16 ans. Cette désignation signifie que Washington considère que les accusations portées contre eux sont fausses et s'engage à œuvrer pour leur libération.