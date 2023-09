La Cour constitutionnelle sud-coréenne a jugé mardi que l'interdiction d'envoyer des tracts de propagande à la Corée du Nord était inconstitutionnelle, annulant ainsi une loi adoptée en 2020 par le parti libéral du président de l'époque, Moon Jae-in, qui cherchait à améliorer les relations avec Pyongyang.

La loi, qui expose les contrevenants à une peine de prison pouvant aller jusqu'à trois ans ou à une amende de 30 millions de wons (22 210 dollars), avait fait l'objet de vives critiques de la part des défenseurs des droits de l'homme et des législateurs conservateurs, qui la considéraient comme une violation de la liberté d'expression.

L'arrêt rendu à sept voix contre deux a estimé qu'une clause de la loi sur le développement des relations intercoréennes interdisant la distribution de tracts limitait excessivement la liberté d'expression, a déclaré la Cour dans un résumé de l'arrêt.

Cette clause qualifiait l'envoi de tracts de cause potentielle de danger et de préjudice grave pour les citoyens sud-coréens, en particulier ceux qui vivent près de la frontière, au cas où la Corée du Nord riposterait par la force.

La décision de la Cour d'annuler la loi prend effet immédiatement.

Des groupes dirigés par des transfuges nord-coréens et d'autres militants avaient envoyé au Nord des tracts anti-Pyongyang, ainsi que de la nourriture et des clés USB contenant des nouvelles et des pièces de théâtre sud-coréennes, généralement par des ballons ou dans des bouteilles sur les rivières frontalières.

Les tracts étaient souvent imprimés sur de petits sacs en plastique, connus pour être convoités par les Nord-Coréens, et contenaient des messages critiquant sévèrement les dirigeants nord-coréens ainsi que des nouvelles et des informations sur le Sud démocratique.

La Corée du Nord a réagi avec colère à cette pratique et l'a dénoncée comme un obstacle à l'amélioration des relations entre les deux Corées. Certains habitants des villes frontalières ont également critiqué cette action, estimant qu'elle attisait les tensions et mettait leur sécurité en danger.

(1 $ = 1 352,3400 won)

