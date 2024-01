Un tribunal thaïlandais se prononcera mercredi sur la question de savoir si l'ancien candidat au poste de premier ministre, Pita Limjaroenrat, a enfreint les règles de l'élection de 2023 remportée par son parti. Il s'agit de la première de deux affaires visant une opposition qui a menacé de réformer radicalement le pays.

M. Pita, qui a fait ses études à Harvard et dont la candidature au poste de premier ministre a été contrecarrée par des législateurs alliés aux militaires royalistes, est accusé de détenir des parts dans une société de médias en violation de la loi électorale et pourrait perdre son siège au Parlement.

M. Pita a fait valoir devant la Cour constitutionnelle que la perte par l'entreprise de sa concession de radiodiffusion en 2007 signifiait qu'elle ne pouvait pas être considérée comme un média de masse.

Son parti anti-establishment Move Forward a été le vainqueur surprise des élections de l'année dernière, courtisant les jeunes et les électeurs urbains avec son programme audacieux de lutte contre les monopoles commerciaux et de réforme d'une loi qui punit les insultes à la monarchie de longues peines d'emprisonnement.

La semaine prochaine, le même tribunal décidera si le projet de Move Forward de modifier cette loi est inconstitutionnel et équivaut à une tentative de "renverser le régime démocratique du gouvernement avec le roi comme chef d'État".

S'il est reconnu coupable, Move Forward devra cesser son action controversée visant à modifier la loi, en vertu de laquelle plus de 200 personnes ont été poursuivies depuis 2020, dont un homme qui risque une peine record de 50 ans d'emprisonnement.

Les deux affaires, portées par des politiciens conservateurs, s'inscrivent dans le cadre d'une bataille de deux décennies pour le pouvoir en Thaïlande, qui oppose généralement un réseau de royalistes, de militaires et de vieilles familles à des partis élus sur des plates-formes populistes ou progressistes.

Bien qu'il soit dans l'opposition, le parti Move Forward reste une menace pour le statu quo et conserve son attrait auprès des électeurs libéraux grâce à ses politiciens charismatiques et à son utilisation créative des médias sociaux.

Un sondage d'opinion réalisé le mois dernier par l'Institut national d'administration du développement a montré que M. Pita, 43 ans, était l'homme politique le plus populaire de Thaïlande pour 39 % des personnes interrogées, le Premier ministre Srettha Thavisin recueillant 22 % des suffrages.

Les partisans de Move Forward craignent toutefois que des décisions défavorables rendues ce mois-ci n'entraînent des mesures juridiques plus graves visant à étouffer le parti, notamment des poursuites pénales à l'encontre de Pita en raison de son actionnariat, la dissolution du parti et de longues interdictions d'exercer une activité politique pour ses dirigeants.

Le prédécesseur de Move Forward, Future Forward, a fait l'objet de deux arrêts de la Cour constitutionnelle entre 2019 et 2020 : Thanathorn Juangroongruangkit, alors chef de file et candidat au poste de premier ministre, a été disqualifié, également en raison d'une violation de l'actionnariat, et le parti a été dissous pour avoir enfreint les règles de financement des campagnes électorales.